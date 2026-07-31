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Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (16:43 IST)

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–3 : लाल मिर्च)

An informative photo feature on red chillies, linked to the kitchen's ruling planet, the Sun, and the number 1
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: राजश्री कासलीवाल
Published: Fri, 31 Jul 2026 (16:43 IST)
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अंक-दर्शन : परंपरा के अनकहे रहस्य

सूर्य प्रतिदिन उगता है, फिर भी उसका उदय कभी साधारण नहीं लगता। उसकी पहली किरण अंधकार को हटाने के साथ-साथ एक नए आरंभ का संदेश भी देती है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में सूर्य केवल आकाश का एक ग्रह नहीं, बल्कि तेज, चेतना, आत्मविश्वास और नेतृत्व का शाश्वत प्रतीक माना गया है। आश्चर्य की बात है कि हमारी रसोई में भी एक ऐसा मसाला है, जिसकी उपस्थिति भोजन में छिपाए नहीं छिपती। थोड़ी-सी मात्रा ही उसके प्रभाव का परिचय दे देती है। यह मसाला है-लाल मिर्च।ALSO READ: अंक-दर्शन: रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–1 हल्दी)
 
पहली दृष्टि में लाल मिर्च केवल तीखे स्वाद का माध्यम प्रतीत होती है, किंतु यदि भारतीय प्रतीक-परंपरा के आलोक में इसे देखा जाए तो इसके भीतर ऊर्जा, जागृति और प्रभाव की एक रोचक सांस्कृतिक व्याख्या दिखाई देती है। अंक-दर्शन भी इसी संकेत को एक अलग दृष्टि से समझने का प्रयास करता है।
 

लाल मिर्च और अंक-दर्शन

प्रत्येक वस्तु का प्रभाव केवल उसके आकार या उपयोग में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव में भी छिपा होता है। लाल मिर्च का स्वभाव उष्ण, सक्रिय और तुरंत प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। भोजन में इसकी अधिकता स्वाद को असंतुलित कर सकती है, जबकि उचित मात्रा पूरे व्यंजन का स्वरूप बदल देती है। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। ऊर्जा जब संयमित रहती है तो सृजन करती है और जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वही ऊर्जा संघर्ष का कारण बन सकती है।
 
अंक-दर्शन में अंक 1 को सूर्य का प्रतिनिधि माना जाता है। यह अंक नेतृत्व, आत्मविश्वास, पहल, स्वतंत्र चिंतन और व्यक्तित्व की आभा का प्रतीक है। सूर्य स्वयं किसी से प्रकाश नहीं लेता, बल्कि दूसरों को प्रकाश देता है। इसलिए अंक 1 का मूल संदेश भी यही है कि व्यक्ति अपने भीतर ऐसी क्षमता विकसित करे, जो परिस्थितियों के अनुसार दिशा देने का साहस रखे।
 
लाल मिर्च की विशेषता भी कुछ ऐसी ही है। यह भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाती, किंतु उसके प्रभाव को बदल देती है। इसी प्रकार नेतृत्व का अर्थ संख्या में आगे होना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व से प्रभाव उत्पन्न करना है। जिस प्रकार थोड़ी-सी लाल मिर्च पूरे भोजन का स्वाद निर्धारित कर सकती है, उसी प्रकार एक सकारात्मक, स्पष्ट और दृढ़ व्यक्तित्व पूरे वातावरण को नई दिशा दे सकता है।
 
लाल रंग स्वयं भी भारतीय परंपरा में केवल आकर्षण का नहीं, बल्कि जागृति, साहस, संकल्प और जीवनी-शक्ति का रंग माना गया है। विवाह से लेकर मांगलिक अनुष्ठानों तक इसका व्यापक उपयोग इसी कारण दिखाई देता है। यह रंग निष्क्रियता नहीं, बल्कि सक्रिय जीवन का संकेत देता है। अंक-दर्शन की दृष्टि से यह गुण सूर्य के तेजस्वी स्वभाव से सहज रूप से जुड़ता है।
 
यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि विभिन्न ज्योतिषीय और लोक परंपराओं में लाल मिर्च को केवल सूर्य से ही नहीं जोड़ा गया है। अनेक मत इसे मंगल का भी प्रतीक मानते हैं, क्योंकि इसका रंग, तीक्ष्णता, उष्ण प्रकृति और साहसपूर्ण ऊर्जा मंगल के गुणों से साम्य रखती है। विशेष रूप से लोकविश्वासों में लाल मिर्च का उपयोग नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित प्रतीकात्मक उपायों में भी देखने को मिलता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि एक ही वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत लेख में लाल मिर्च को मुख्यतः सूर्य और अंक 1 के प्रतीकात्मक संदर्भ में देखा गया है, जबकि अन्य परंपराओं का भी सम्मान किया गया है।
 
आज के समय में लाल मिर्च हमें एक सूक्ष्म जीवन-संदेश भी देती है। प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा और उपलब्धियों की दौड़ में केवल तेज होना पर्याप्त नहीं है; तेज का उद्देश्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सूर्य का तेज जीवन देता है, जबकि अनियंत्रित अग्नि विनाश कर सकती है। इसी प्रकार आत्मविश्वास और अहंकार के बीच भी केवल संयम का अंतर होता है। अंक-दर्शन का संदेश यही है कि व्यक्ति अपने भीतर के तेज को पहचानते हुए उसे अनुशासन, विनम्रता और उत्तरदायित्व के साथ विकसित करे।
 
संभवतः यही कारण है कि भारतीय परंपरा ने साधारण दिखाई देने वाली वस्तुओं को भी केवल उपयोगिता के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक अर्थों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। लाल मिर्च हमें याद दिलाती है कि प्रभाव का मूल्य मात्रा से नहीं, बल्कि उसके संतुलित प्रयोग से निर्धारित होता है। यही विचार सूर्य के तेज और अंक 1 के स्वभाव में भी प्रतिध्वनित होता है।
 

निष्कर्ष

लाल मिर्च केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि नियंत्रित ऊर्जा, प्रभावशाली व्यक्तित्व और जागृत चेतना का एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है। अंक-दर्शन की दृष्टि से यह हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल क्षमता पर्याप्त नहीं होती, उस क्षमता का संतुलित और उत्तरदायी उपयोग ही वास्तविक सफलता का आधार बनता है। सूर्य की भांति जो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारण बन सके, वही तेज वास्तव में सार्थक है।

अस्वीकरण : यह लेख भारतीय ज्ञान-परंपरा, अंक-दर्शन, सांस्कृतिक मान्यताओं तथा उपलब्ध पारंपरिक स्रोतों के अध्ययन पर आधारित एक प्रतीकात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है। इसमें व्यक्त विचार विभिन्न परंपराओं में प्रचलित व्याख्याओं के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय परंपरा बहुआयामी है, अतः अलग-अलग ग्रंथों, आचार्यों एवं क्षेत्रों में मतभेद स्वाभाविक हैं। इस लेख का उद्देश्य किसी मत का समर्थन या खंडन करना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना अथवा किसी प्रकार के चमत्कारी, चिकित्सीय या निश्चित ज्योतिषीय परिणाम का दावा करना नहीं है। पाठकों से अपेक्षा है कि वे इसे भारतीय सांस्कृतिक एवं दार्शनिक चिंतन के अध्ययन की दृष्टि से पढ़ें।

अगले भाग में पढ़िए-

इलायची और अंक-दर्शन : सुगंध, संवेदना, चंद्र और मन का सांस्कृतिक रहस्य।

लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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