आज का पंचांग, शिव पूजा विधि और दैनिक राशिफल (3 अगस्त 2026) Sawan Somwar 2026: सावन के पहले सोमवार पर दुर्लभ संयोग! जानें जलाभिषेक का सही समय और चौघड़िया

आज 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। इस शुभ दिन मौना पंचमी और नाग मरुस्थले का बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त, राहुकाल और आज का संपूर्ण पंचांग यहाँ देखें। जबलपुर के पंचांग के अनुसार आज सावन का पहला सोमवार: मौना पंचमी पर इस शुभ मुहूर्त में करें जलाभिषेक, मिलेगा पूजा का पूरा फल।

दिन का मुख्य विवरण

तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष, पंचमी

वार: सोमवार

विक्रम संवत: 2083

अयन: दक्षिणायन

ऋतु: वर्षा ऋतु

नक्षत्र एवं योग

नक्षत्र: अश्लेषा (सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश)

योग: सुकर्मा योग

करण: कौलव (तत्पश्चात तैतिल)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय: प्रातः 05:43 AM (लगभग)

सूर्यास्त: सायं 07:11 PM (लगभग)

सूर्य राशि: कर्क राशि

चंद्र राशि: कर्क राशि (अश्लेषा नक्षत्र के उपरांत सिंह राशि में प्रवेश)

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:54 तक।

अमृत काल: सुबह 06:15 से 07:45 तक।

गोधूलि मुहूर्त शाम को 07:13 से 07:35 तक।





दिन का चौघड़िया: शुभ: 09:30 से 11:07 निशिता मुहूर्त: अर्धरात्रि 12:23 बजे से 01:07 तक।

लाभ: 03:59 से 5:36 अमृत: 05:36 से 07:13 रात का चौघड़िया: चर: 07:13 से 08:36 लाभ: 11:22 से 12:45

अशुभ समय (वर्जित)

राहुकाल: दोपहर 07:30 से 09:00 (सोमवार को राहुकाल सुबह के दूसरे पहर में रहता है)

यमगंड: सुबह 10:30 से 12:00 तक।

विशेष टिप: आज सोमवार का दिन है और श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए भगवान शिव की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा।

(नोट: सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आपके स्थानीय शहर/स्थान के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है।)