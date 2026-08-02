Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 अगस्‍त 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 03 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 03 अगस्त 2026, सोमवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

सोमवार, 03 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

यह दिन पवित्र श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का सोमवार है। सावन माह के सोमवार का हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व है।

इस दिन व्रत रखने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।

सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: सोमवार

तिथि: कृष्ण पंचमी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: श्रावण (कृष्ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: उत्तर भाद्रपद (रात्रि 10 से 10:01 तक, तत्पश्चात रेवती)

योग: सुकर्मा (रात्रि 09:13 तक, तत्पश्चात धृति)

करण: तैतिल (प्रातः 10:57 तक), कौलव/ गर

चन्द्र राशि: मीन राशि में

सूर्य राशि: कर्क राशि में

पंचक: 1 अगस्‍त से जारी है

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 से 12:54 तक (किसी भी शुभ या नए कार्य की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ)

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:42 से 03:36 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:07 से 04:55 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: प्रातः 07:24 से 09:05 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: प्रातः 10:46 से दोपहर 12:27 तक

गुलिक काल: दोपहर 02:08 से 03:49 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले भगवान शिव के 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार जाप करें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!