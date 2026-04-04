Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 अप्रैल 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 06 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: पोहेला बोइशाख उत्सव कहां मनाया जाता है, क्या है इस दिन की खासियत? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

6 अप्रैल 2026, सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है।

6 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: चतुर्थी - सुबह 04:35 एएम तक (7 अप्रैल), उसके बाद पंचमी।

मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।

वार: सोमवार।

नक्षत्र: अनुराधा - शाम 05:28 पीएम तक, उसके बाद ज्येष्ठा।

योग: सिद्धि - सुबह 06:12 एएम तक, उसके बाद व्यतीपात।

करण: विष्टि (भद्रा) - सुबह 04:35 एएम तक, फिर बव।

चंद्र राशि: वृश्चिक (पूरा दिन-रात)।

सूर्य राशि: मीन।

आज के शुभ और अशुभ समय

अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:49 एएम से 12:38 पीएम

अमृत काल- 10:53 एएम से 12:28 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त-04:27 एएम से 05:14 एएम

राहुकाल (अशुभ समय)-07:41 एएम से 09:15 एएम

यमगण्ड- 10:48 एएम से 12:22 पीएम

गुलिक काल-01:56 पीएम से 03:30 पीएम



आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

वैशाख संकष्टी चतुर्थी: आज भगवान गणेश की पूजा का विशेष दिन है। आज का व्रत रखने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि आती है।

सोमवार व्रत: आज सोमवार होने के कारण भगवान शिव का जलाभिषेक करना अत्यंत लाभकारी है। शिव चालीसा और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें।

भद्रा की समाप्ति: आज सुबह 04:35 एएम पर भद्रा समाप्त हो चुकी है, इसलिए दिन के शुभ मुहूर्तों में मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं।