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Written By WD Feature Desk

रौद्र संवत्सर 2083: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन-सफलता का योग

Rough year 2083
19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष 'रौद्र संवत्सर 2083' का आगाज़ हो चुका है। इस साल की कमान ज्ञान के देवता बृहस्पति (राजा) और अदम्य साहस के प्रतीक मंगल (मंत्री) के हाथों में है। यह साल उनके लिए 'गोल्डन पीरियड' साबित होगा जिनकी कुंडली में गुरु की दूरदर्शिता और मंगल की शक्ति का सही तालमेल बैठेगा। आइए जानते हैं, इस उथल-पुथल भरी दुनिया में किन 5 राशियों की लॉटरी लगने वाली है:
 

1. मेष राशि (Aries): मुकद्दर का सिकंदर

मेष राशि वालों के लिए यह साल किसी वरदान से कम नहीं है। आपके राशि स्वामी मंगल खुद 'मंत्री' की कुर्सी पर बैठे हैं, जो आपको गजब की एनर्जी देंगे। 2 जून के बाद जब गुरु आपके कर्म भाव को निहारेंगे, तो करियर में वह ऊँचा मुकाम मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। विरोधियों के हौसले पस्त होंगे और जो भी ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। यह साल आपके लिए "विजेता" बनने का है।
 

2. सिंह राशि (Leo): राजसी ठाठ और नेतृत्व

सिंह राशि वालों के लिए 'राजा' और 'मंत्री' दोनों मेहरबान हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता इस साल सातवें आसमान पर होगी। अगर आप सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े हैं, तो मान-सम्मान के साथ बड़ा पद आपका इंतज़ार कर रहा है। जून तक आय के रास्ते ऐसे खुलेंगे कि बैंक बैलेंस खुद-ब-खुद बढ़ता जाएगा। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा और लोग आपकी राय को पत्थर की लकीर मानेंगे।
 

3. धनु राशि (Sagittarius): मानसिक सुकून और ईश्वरीय मदद

चूंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं 'राजा' गुरु हैं, इसलिए इस संवत्सर के बड़े बदलावों का सीधा फायदा आपको मिलेगा। दुनिया चाहे कितनी भी उथल-पुथल भरी क्यों न हो, गुरु की कृपा आपको शांत और सटीक फैसले लेने में मदद करेगी। शिक्षा और धर्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार है। अष्टम भाव का गुरु आपको अचानक आने वाली मुसीबतों से किसी 'आसमानी मदद' की तरह बचा ले जाएगा।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio): प्रॉपर्टी और विजय का योग

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का मंत्री पद संभालना सबसे बड़ी खुशखबरी है। भूमि, भवन और पैतृक संपत्ति के जो मामले सालों से अटके थे, वे इस साल सुलझ जाएंगे। गुरु का गोचर आपकी इच्छाशक्ति को इतना फौलादी बना देगा कि बड़ी से बड़ी बाधा आपके सामने टिक नहीं पाएगी। संघर्ष तो होगा, लेकिन जीत का झंडा अंत में आप ही लहराएंगे।
 

5. मीन राशि  (Pisces): धन संचय और खुशहाली

आपकी राशि के स्वामी गुरु इस साल के 'किंग' हैं। 2 जून के बाद जब गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपकी बुद्धि और भाग्य का ऐसा मिलन होगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। न्याय, शिक्षा और लेखन से जुड़े लोगों के लिए यह 13 महीनों का संवत्सर 'जैकपॉट' जैसा है। आर्थिक रूप से यह साल बचत करने और अपनी नींव मजबूत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
 
सार बात: रौद्र संवत्सर का नाम भले ही कड़ा हो, लेकिन मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक और मीन राशि के लिए यह साल 'सक्सेस की नई इबारत' लिखने वाला है। बस गुरु जैसा संयम और मंगल जैसा साहस बनाए रखें!
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