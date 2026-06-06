Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 जून 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
सोमवार, 8 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 11:21 तक है, जिसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार का दिन देवों के देव महादेव की आराधना और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए विशेष माना जाता है।
आइए जानते हैं 8 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:
आज का पंचांग: 8 जून 2026
विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
शक संवत: 1948 (परावभ)
महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)
पक्ष: कृष्ण पक्ष
तिथि: अष्टमी तिथि- सुबह 11:21 तक (इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ)
नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र- सुबह 08:24 तक (इसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र)
योग: विष्कुंभ योग- दोपहर 12:44 तक (इसके बाद प्रीति योग)
करण: कौलव- सुबह 11:21 तक (इसके बाद तैतिल)
सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम
सूर्यास्त: शाम 07:18 पीएम
चंद्रराशि: मीन राशि (दिन-रात)
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
यदि आप आज कोई नया कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, विशेष निवेश या यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों का सदुपयोग कर सकते हैं:
अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे श्रेष्ठ समय): दोपहर 11:53 से दोपहर 12:48 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:39 से दोपहर 03:35 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:17 से शाम 07:38 तक।
अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:
राहुकाल: सुबह 07:07 से सुबह 08:52 तक (सोमवार को सुबह के समय राहुकाल होता है, इस दौरान नए कार्यों से बचें)।
यमगंड काल: सुबह 10:36 से दोपहर 12:20 तक।
गुलिक काल: दोपहर 02:04 से शाम 03:49 तक।
दिशाशूल: पूर्व दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से शीशा (दर्पण) देखकर या दूध पीकर निकलें)।
आज का विशेष सोमवार उपाय: