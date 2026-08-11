भारत में सूर्य ग्रहण का नजारा नहीं दिखेगा, लेकिन इन राशियों पर पड़ेगा असर, रहें सावधान

12 अगस्त 2026 को वर्ष का दूसरा और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जल तत्व की राशि कर्क में लगने जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 5 राशि के लोगों को इस ग्रहण से सावधान रहने की जरूरत हैं। इसके लिए दान करें और नीचे लिखित उपाय करें। सूर्य ग्रहण के बाद 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। दोनों ग्रहण के बाद करीब 20 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है।

राशि अनुसार राशिफल व सावधानियां

1. मेष राशि (Aries)

प्रभाव व सावधानियाँ: पारिवारिक सुख में कुछ कमी आ सकती है और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सतर्कता बरतें तथा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। इस दौरान किसी प्रियजन से अनबन या दूरी होने की संभावना है।

उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और उन्हें गुड़ चना अर्पित करके गरीबों को दान दें।

2. कर्क राशि (Cancer)

प्रभाव व सावधानियाँ: ग्रहण का मुख्य प्रभाव आपके भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। समाज में मान-प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क रहें। कार्यक्षेत्र या परिवार में अचानक क्रोध में आकर कोई निर्णय न लें और मतभेदों से दूर रहें।

उपाय: शिवजी को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें।

3. सिंह राशि (Leo)

प्रभाव व सावधानियाँ: सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए अहंकार या अति-आत्मविश्वास के कारण बने-बनाये काम बिगड़ने की आशंका है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें। आर्थिक नुकसान और कानूनी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में फँसने का जोखिम है, अतः कोई भी बड़ा निवेश सोच-समझकर ही करें।

उपाय: प्रतिदिन 'सूर्य अष्टकम' या 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

प्रभाव व सावधानियाँ: करियर और पारिवारिक जीवन में संयम से काम लें। नौकरी या व्यवसाय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनबन हो सकती है। जल्दबाज़ी में नौकरी बदलने या किसी भी नए दस्तावेज़/समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

5. मकर राशि (Capricorn)

प्रभाव व सावधानियाँ: स्वास्थ्य और आर्थिक निवेश के मामले में सतर्क रहें। मानसिक तनाव या पेट से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। वित्तीय मामलों में जोखिम न लें और वाहन सावधानी से चलाएँ। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जिससे आपसी रिश्तों में भी तनाव आ सकता है।

उपाय: शनिवार और बुधवार को जरूरतमंदों को काले तिल या अनाज का दान करें।