सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  सूर्य ग्रहण
  4. surya-grahan-2026-ring-of-fire-zodiac-impact
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (18:26 IST)

Surya Grahan 2026: आसमान में दिखेगा Ring of Fire, इन राशियों के लिए शुभ तो इन पर पड़ेगा अशुभ असर

Effect of Solar Eclipse on Zodiac Signs
Solar Eclipse 2026: 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण रहेगा। भारतीय मानक समय अनुसार यह सूर्यग्रहण दोपहर 03:26:06 बजे से प्रारंभ होकर शाम 07:57:06 बजे पर समाप्त होगा। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 01 मिनट तक रहेगी। यह भारत में नजर नहीं आएगा लेकिन अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। हालांकि इस ग्रहण का सभी राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा। कुछ विद्वान इसे आंशिक सूर्य ग्रहण तो कुछ इसे वयलयकार सूर्य ग्रहण अर्थात 'रिंग ऑफ फायर' कह रहे हैं।

सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव (संक्षिप्त):

1. मेष राशि (शुभ): करियर में उन्नति और बड़े प्रमोशन के प्रबल योग।
2. वृषभ राशि (शुभ): करियर में सकारात्मक बदलाव, संपत्ति में लाभ के योग।
3. मिथुन राशि (अशुभ): आर्थिक स्थिति में दबाव, पारिवारिक तनाव के योग।
4. कर्क राशि (अशुभ): भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव; स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
5. सिंह राशि (अशुभ): परिवार और करियर दोनों में सावधानी बनाए रखने की जरूरत है।
6. कन्या राशि (शुभ): रुकावटें दूर हो सकती हैं और वर्कप्लेस में भी शुभ फल मिलेंगे। 
7. तुला राशि (अशुभ): सेहत और वैवाहिक जीवन में तनाव आने के योग हैं।
8. वृश्चिक राशि (अशुभ): करियर में लापरवाही से नुकसान, पारिवारिक तनाव, सेहत का रखें ध्यान।
9. धनु राशि (शुभ): भाग्य का साथ मिलेगा, करियर और शिक्षा में बड़ी सफलता।
10. मकर राशि (अशुभ): कार्यक्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, रिश्‍तों में तनाव के संकेत।
11. कुंभ राशि (अशुभ): निवेश और समझौतों में जल्दबाजी न करें, सेहत पर असर, दुर्घटना से बचें।
12. मीन राशि (अशुभ): वैवाहिक जीवन में तनाव, यात्रा में सावधानी बरतें, आंखों का रखें ध्यान।
 
Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Mangal gochar 2026: मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 12 राशियों की किस्मत में होंगे बड़े बदलाव

Mangal gochar 2026: मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 12 राशियों की किस्मत में होंगे बड़े बदलावMangal gochar 2026: मंगल ग्रह का कुंभ राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा। जानिए इस गोचर से करियर, धन और रिश्तों में क्या बदलाव होंगे और किन राशियों को मिलेगा लाभ।

Phulera Dooj 2026: फुलैरा दूज के दिन क्या करते हैं क्या है इसका महत्व और पूजा विधि

Phulera Dooj 2026: फुलैरा दूज के दिन क्या करते हैं क्या है इसका महत्व और पूजा विधिPhulera Dooj, Auspicious Hindu festival before Holi: फुलैरा दूज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा और बरसाना में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन से ब्रज में होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है।

Partial Solar Eclipse: कल होगा आंशिक सूर्य ग्रहण, जानिए कब से कब तक रहेगा

Partial Solar Eclipse: कल होगा आंशिक सूर्य ग्रहण, जानिए कब से कब तक रहेगाउज्जैन। 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण रहेगा। कार्यालय शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह सूर्य ग्रहण अंशिक रहेगा और इसकी कुल अवधि 4 घंटे 01 मिनट तक रहेगी। यह सूर्य ग्रहण भारतीय मानक समय अनुसार दोपहर 03 बजकर 26 मिनट और 06 सेकंड से प्रारंभ होकर शाम 07 बजकर 57 मिनट और 06 सेकंड पर समाप्त होगा।

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपाय

फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपायPhalgun Amavasya 2026: प्रतिवर्ष आने वाली फाल्गुन मास की अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है क्योंकि यह हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्याओं में से एक होती है। वर्ष 2026 में फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और मंगलवार को पड़ने वाली इस भौमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है।
Webdunia
