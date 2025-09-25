गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. सूर्य ग्रहण
  4. when will the solar eclipse occur in the year 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (17:11 IST)

Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 में कब होगा सूर्य ग्रहण, कहां नजर आएगा और क्या होगा इसका समय?

solar eclipse 2026
Solar Eclipse 2026:  वर्ष 2025 में भी दो सूर्य ग्रहण थे। पहला 29 मार्च को और दूरा 21 सितंबर को था। इसी प्रकार वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।
 
1. पहला सूर्य ग्रहण 2026 (वलयाकार या Ring of Fire)
विवरण:- जानकारी
प्रकार:- वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse)
तिथि:- 17 फरवरी 2026 (मंगलवार)
समय (UTC):- अधिकतम ग्रहण: लगभग 12:12 PM UTC
समय (IST):- (यह ग्रहण मुख्य रूप से रात/सुबह के समय होगा, इसलिए भारतीय समय में स्पष्ट दृश्यता नहीं होगी)
दृश्यता:- भारत में दिखाई नहीं देगा।
कहां दिखेगा:- अंटार्कटिका, अफ्रीका के दक्षिणी और पश्चिमी भाग (जैसे दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक), दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग और अटलांटिक महासागर।
 
वर्ष 2026 में दो सूर्य ग्रहण होंगे। दुर्भाग्य से, ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका धार्मिक या ज्योतिषीय सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा।
 
2. दूसरा सूर्य ग्रहण 2026 (पूर्ण सूर्य ग्रहण)
विवरण:- जानकारी
प्रकार:-पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse)
तिथि:- 12 अगस्त 2026 (बुधवार)
समय (UTC):- अधिकतम ग्रहण: लगभग 05:46 PM UTC
समय (IST):- (यह ग्रहण भारतीय समयानुसार देर शाम/रात में होगा, इसलिए भारत में दिखाई नहीं देगा)
दृश्यता:- भारत में दिखाई नहीं देगा।
कहां दिखेगा:- यह एक शानदार पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बड़े हिस्सों में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा।
 
भारत के लिए वर्ष 2027 का सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण:
भारत के लोगों को अगला सूर्य ग्रहण देखने के लिए वर्ष 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। 2 अगस्त 2027 को लगने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट के साथ-साथ एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपाय

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान करें ज्योतिष के 10 खास उपायShardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय करने से सुख, शांति और धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये उपाय देवी दुर्गा की कृपा पाने और ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के लिए 10 विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नौदुर्गा के 9 दिनों के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य और 9 स्तुति

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नौदुर्गा के 9 दिनों के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य और 9 स्तुतिShardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो गया है। इस बार यह पर्व 10 दिनों तक अर्थात 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। इस अवसार पर जानिए नवरात्रि की नवदुार्ग के 9 मंत्र, 9 नैवेद्य, 9 स्तुति सहित माता के वाहन, भुजाएं में अस्त्र शस्त्र और प्रत्यके माता के स्वरूप के बारे में जानिए चित्रों के माध्यम से।

और भी वीडियो देखें

27 सितंबर को बदलेगी सूर्य की चाल, इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हो जाएंगी मालामाल

27 सितंबर को बदलेगी सूर्य की चाल, इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हो जाएंगी मालामालSun nakshatra transit: ज्योतिष में ग्रहों का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव का सूचक माना जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य, अपनी ऊर्जा और तेज के लिए जाने जाते हैं। 27 सितंबर को सूर्य का नक्षत्र बदलना एक विशेष घटना है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह परिवर्तन अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। हाल ही में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन अब सूर्य के नक्षत्र बदलने से उस ग्रहण का संपूर्ण नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं कि हस्त नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश किन 4 राशि वालों के लिए किस्मत के द्वार खोलने वाला है।

Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्त

Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्तNavratri 5th day vrat 2025: उपांग ललिता व्रत जिसे ललिता पंचमी भी कहा जाता है, देवी ललिता की पूजा और व्रत का एक पर्व है जो विशेषत: शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन मनाया जाता है। मां ललिता को देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है, जो दस महाविद्याओं में से एक हैं। नीचे इसके तिथि, महत्व और परंपराएं आपकी सुविधा के लिए दी जा रही हैं।

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिवसीय दुर्गा पूजा के नियम और साव‍धानियां

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिवसीय दुर्गा पूजा के नियम और साव‍धानियांNavratri fasting rules: शारदीय नवरात्रि के आरंभ से लेकर अंतिम दिनों तक क्या करें, क्या न करें। आइए नवरात्रि गरबा उत्सव के इस पावन पर्व पर इस लेख के माध्यम से जानते हैं नवरात्र के दिनों में करने योग्य कार्य के बारे में और किन कार्यों करने की मनाही है, यह भी जानें...

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी की देवी महागौरी की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी की देवी महागौरी की कथा, मंत्र और पूजा विधिSharad Navratri Day 8: शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की उपासना की जाती है। इस परम कृपालु देवा मां महागौरी कठिन तपस्या कर गौरवर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुईं। आइए यहां जानते हैं माता के बारे में...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधिFifth day of navratri 2025 devi: नवरात्रि में दुर्गा पूजन के दौरान पांचवें दिन मां स्कंदमाता का पूजन किया जाता है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com