शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (17:24 IST)

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म में पूजा के नियम
Menstruation and puja rules: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।
 
हिंदू धर्म में पूजा को बहुत पवित्र माना जाता है, और इस दौरान कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा कर सकती हैं, तो यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर दिया गया है।
 
मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए नियम और शर्तें
हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, जिनका पालन सभी महिलाओं को करना चाहिए:
  • मासिक धर्म के दौरान किसी भी महिला का मंदिर जाना पूरी तरह से वर्जित है।
  • हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर पूरी तरह से अस्वस्थ माना जाता है। 
  • इस दौरान बहने वाले अशुद्ध रक्त के कारण शरीर अशुद्ध हो जाता है।
  • महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इन दिनों में मंदिर में जाकर पूजा करना सख्ती से मना है।
  • महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रसोई में प्रवेश करने से भी सख्ती से रोका जाता है।
क्या महिलाएं मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा कर सकती हैं?
  • मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या वे चौथे दिन पूजा कर सकती हैं? 
  • हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, महिलाओं को मासिक धर्म के चार दिनों तक मंदिर जाने या किसी भी प्रकार की पूजा में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
  •  
  • अधिकांश महिलाओं का मासिक चक्र सात दिनों तक चलता है, इसलिए इस दौरान मंदिर जाना पूरी तरह वर्जित माना जाता है। हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महिलाएं मासिक धर्म समाप्त होने के बाद पाँचवें दिन स्नान करके और बाल धोकर मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। मासिक धर्म समाप्त होने के बाद पाँचवें दिन को शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए, सभी महिलाएं मासिक धर्म के पाँचवें दिन से मंदिर जाकर पूजा कर सकती हैं।
 
क्या मासिक धर्म के पाँचवें दिन पूजा की जा सकती है?
अधिकांश महिलाओं के मन में एक और महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि क्या वे मासिक धर्म के पाँचवें दिन पूजा कर सकती हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार, महिलाएं मासिक धर्म के पाँचवें दिन स्नान, केश शुद्धि (बाल धोना) और पूजा कर सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार, मासिक धर्म का पाँचवाँ दिन महिलाओं के लिए शुद्धि का दिन माना जाता है। सभी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और वे पाँचवें दिन से पूजा और अनुष्ठान कर सकती हैं।
 
महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पूजा और अनुष्ठान क्यों नहीं कर सकतीं?
मासिक धर्म एक प्राकृतिक क्रिया है जिससे हर महिला को हर महीने गुजरना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान पूजा-पाठ क्यों नहीं कर सकतीं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं द्वारा पूजा और अनुष्ठान करना अशुभ माना जाता है। आइए इसके पीछे के धार्मिक कारणों को जानते हैं:
 
हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान तुलसी के पौधे को पानी देती है, तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। इसका कारण यह है कि इस अवधि में महिला के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है।
 
शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान देवता भी महिला के शरीर में बहने वाली ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मासिक धर्म के समय पूजा करना और मंदिर जाना महिलाओं के लिए सख्त वर्जित है।
 
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या हम मासिक धर्म के चार दिन बाद पूजा कर सकते हैं?
नहीं, मासिक धर्म के पाँच दिन बाद पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दौरान, आप मंदिर जाकर पूजा करने से पहले स्नान करके बाल पूरी धो सकती हैं।
 
मासिक धर्म के कितने दिनों बाद हम पूजा कर सकते हैं?
मासिक धर्म के पाँचवें दिन पूजा करना और मंदिर जाना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मंदिर जाकर पूजा करने से पहले बाल धोकर स्नान करना आवश्यक माना गया है।
 
क्या हम अपने मासिक धर्म के चौथे दिन व्रत कर सकते हैं?
मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना पूरी तरह से वर्जित है, हालांकि आप मासिक धर्म के चौथे दिन करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं।
 
हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए?
हिंदू धर्म में, यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान उपवास कर रही है, तो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए. इस दौरान व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं।
 
यह लेख स्पष्ट करता है कि क्या आप मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा कर सकती हैं। यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर आपके मन में कोई शंका है, तो हमने यहाँ इस बारे में पूरी जानकारी दी है।
 
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य धार्मिक जानकारी और मान्यताओं पर आधारित है। वेबदुनिया इसकी पुष्टि नहीं करता है।
