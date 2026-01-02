शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. हिन्दू धर्म
  4. Ganti and ghanta why are they rung and what is their significance
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (18:33 IST)

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?

घंटी
Ganti and ghanta: भारतीय संस्कृति और मंदिर विज्ञान में घंटी का स्थान केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नाद और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल में जहाँ मंदिरों में यह भक्ति का माध्यम थी, उपस्थिति की सूचना है। वहीं राजमहलों के द्वार पर लगा 'न्याय का घंटा' राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद का सेतु हुआ करता था।
 
घंटी और घंटे के 6 विविध स्वरूप: 
शास्त्रों और परंपरा के अनुसार इन्हें मुख्य रूप से छह श्रेणियों में बांटा गया है:
 
1. एक हाथ घंटी: हल्की और छोटी, जिसका उपयोग घरों में दैनिक आरती के लिए होता है।
2. गरुड़ घंटी: यह भी एक हाथ से बजाई जाती है, इसके ऊपरी हिस्से पर भगवान गरुड़ की आकृति होती है।
3. दो हाथ घंटी: पीतल की एक ठोस गोल प्लेट जैसी, जिसे लकड़ी के दंड से ठोककर बजाया जाता है।
4. द्वार या छत घंटी: मंदिर के प्रवेश द्वार पर लटकी मध्यम आकार की घंटियां।
5. महाघंटा: यह आकार में विशाल (5 फुट या अधिक) होता है, जो बड़े मंदिरों या राजप्रासादों में शान का प्रतीक होता है।
6. दो हाथ घंटा: यह 'दो हाथ घंटी' का विराट रूप है, जिसे बजाने के लिए भारी दंड की आवश्यकता होती है।
 
न्याय का प्रतीक: राजमहल का घंटा:
प्राचीन काल में राजमहलों के प्रवेश द्वार पर एक विशाल घंटा न्याय के लिए सुरक्षित रहता था। यदि किसी नागरिक को न्याय न मिले, तो वह इस घंटे को बजाकर सीधे राजा से गुहार लगा सकता था। इसकी गूंज सुनते ही राजा स्वयं उपस्थित होकर पीड़ित की समस्या का समाधान करते थे। प्रभु श्रीराम के समय से लेकर राजा हर्षवर्धन, महाराजा छत्रपति शिवाजी तक यह परंपरा चली आ रही थी। अंग्रेज काल में भी कई राजा इस परंपरा का पालन करते रहते थे।
 
घंटी बजाने के पीछे का गहरा उद्देश्य
1. देवताओं की उपस्थिति: मान्यता है कि घंटी बजाने से मंदिर की मूर्तियों में चेतना जाग्रत होती है और आपकी 'आध्यात्मिक हाजिरी' स्वीकार की जाती है।
 
2. सृष्टि का आदि नाद: घंटी की ध्वनि उसी 'ॐ' (ओंकार) नाद का प्रतीक है, जो सृष्टि के प्रारंभ में गूँजी थी। माना जाता है कि प्रलय काल में भी ऐसा ही नाद प्रकट होगा।
 
3. नकारात्मकता का नाश: जहाँ नियमित घंटी बजती है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार, घंटी की ध्वनि मनुष्य के सौ जन्मों के पापों को क्षीण करने की क्षमता रखती है।
 
ध्वनि और वास्तु का विज्ञान
1. सूक्ष्म जीवों का अंत: घंटी बजने से वायुमंडल में तीव्र कंपन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कंपन आसपास के जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध कर देता है।
 
2. धातुओं का मिश्रण: बड़ा घंटा कैडमियम, सीसा, तांबा, जस्ता, निकल और मैंगनीज जैसी धातुओं के विशेष अनुपात से बनता है। इसकी प्रतिध्वनि कम से कम 7 सेकंड तक गूँजती है, जो मानव शरीर के सात चक्रों को सक्रिय कर मन को तुरंत एकाग्र कर देती है।
 
घंटी बजाने के अनिवार्य नियम
मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक है:
1. प्रवेश और आरती: घंटी केवल मंदिर में प्रवेश करते समय या आरती के दौरान ही बजानी चाहिए।
2. निकासी के समय निषेध: मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाना वर्जित है, क्योंकि यह शिष्टाचार और नियम के विरुद्ध माना जाता है।
3. संयम: घंटी को बहुत जोर से या अनियंत्रित होकर नहीं बजाना चाहिए; दो या तीन बार की स्पष्ट ध्वनि पर्याप्त है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफलJanuary 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?

नए साल 2026 के संकल्प: क्यों 90% लोग फेल हो जाते हैं और आप कैसे सफल हो सकते हैं?New Year 2026 Resolutions:जैसे ही कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटता है, हम जोश से भर जाते हैं। 'नया साल, नया मैं' के नारे के साथ हम जिम जाने, किताब पढ़ने या सुबह जल्दी उठने की कसमें खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग चाय कॉफी छोड़ने, नशा छोड़ने और कुछ नया सीखने की कसम खाते हैं लेकिन आंकड़ों की मानें तो जनवरी खत्म होते-होते 90% लोग अपने संकल्प छोड़ देते हैं और फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और इस साल आप उन 10% लोगों में कैसे शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में खुद को बदलते हैं? आइए जानते हैं।

न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?

न्यू ईयर राशिफल 2026: किस राशि के लिए शुभ और किसके लिए है अशुभ?New Year Horoscope 2026: साल 2026 की दहलीज़ पर खड़े होकर हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले 365 दिन उसके लिए क्या सौगात लेकर आएंगे। ग्रहों की चाल और सितारों की स्थिति बता रही है कि यह साल किसी के लिए सुनहरे अवसरों का द्वार खोलेगा, तो किसी के लिए आत्ममंथन का समय होगा। आइए जानते हैं, नव वर्ष 2026 का 'रोडमैप' आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है:

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षित

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षितYear 2026 predictions: कालचक्र का क्रूर चेहरा: रौद्र संवत्सर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वर्तमान में चल रहा 'सिद्धार्थ संवत्सर' केवल एक बड़ी त्रासदी की भूमिका तैयार कर रहा है। असली चुनौती 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, जब 'रौद्र नामक संवत्सर' का उदय होगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह समय अपने साथ भीषण विनाश और नरसंहार लेकर आ सकता है। मध्य एशिया में जारी हिंसा की लपटें दक्षिण एशिया तक पहुँचने की आशंका है, जिससे पूरी दुनिया में भय का वातावरण बनेगा।

03 January Birthday: आपको 3 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 January Birthday: आपको 3 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 03 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 03 January 2026: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

Paush Purnima Upay 2026: जनवरी, पौष पूर्णिमा पर करें ये 7 खास उपाय, हर कामना होगी पूरी

Paush Purnima Upay 2026: जनवरी, पौष पूर्णिमा पर करें ये 7 खास उपाय, हर कामना होगी पूरीPaush Purnima date 2026: 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और सूर्य देव का प्रभाव भी प्रबल रहता है। शास्त्रों के अनुसार, पौष पूर्णिमा पर किए गए कुछ विशेष उपाय न केवल आर्थिक तंगी दूर करते हैं, बल्कि घर में सुख-शांति और समृद्धि भी लाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com