America : ह्यूस्टन में गोली मारकर बच्‍चे की हत्‍या, बजा रहा था दरवाजे की घंटी

Child murdered by shooting : अमेरिका के ह्यूस्टन में ‘प्रैंक’ (शरारत) करते हुए एक घर के दरवाजे की घंटी बजाकर भाग रहे 11 वर्षीय बच्चे को गोली मार दी गई जिससे उसकी मौत हो गई। रविवार शाम तक लड़के की मौत के संबंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लड़के की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ‘डिंग-डांग डिचिंग’ नाम से प्रचलित इस ‘प्रैंक’ में घंटी बजाने के बाद घर के भीतर से किसी के दरवाजा खोलने से पहले वहां से भागना होता है।

ह्यूस्टन पुलिस विभाग द्वारा एक बयान में बताया गया कि बच्चा शनिवार देर शाम ‘प्रैंक’ के तौर पर लोगों के घर के दरवाजों की घंटियां बजा रहा था। लड़के की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ‘डिंग-डांग डिचिंग’ नाम से प्रचलित इस ‘प्रैंक’ में घंटी बजाने के बाद घर के भीतर से किसी के दरवाजा खोलने से पहले वहां से भागना होता है। रविवार शाम तक लड़के की मौत के संबंध में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

पूर्व में भी ऐसे अन्य ‘डिंग डांग डिच’ ‘प्रैंक’ घातक साबित हुए हैं। वर्ष 2023 में पश्चिमी कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को ‘डोर-बेल’ ‘प्रैंक’ करने वाले तीन किशोरों की कार में जानबूझकर टक्कर मारकर हत्या करने के लिए प्रथम श्रेणी की हत्या के तीन मामलों में दोषी ठहराया गया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के अनुसार, मई में, वर्जीनिया के एक व्यक्ति पर उस 18 वर्षीय एक किशोर को गोली मारने के लिए द्वितीय श्रेणी की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसने ‘प्रैंक’ का एक टिकटॉक वीडियो बनाते समय उसके दरवाजे की घंटी बजाई थी। (इनपुट एजेंसी)

Edited By : Chetan Gour