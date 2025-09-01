सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Modi and Putin in the same car in China, are you thinking Donald Trump
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (11:51 IST)

चीन में एक ही कार में मोदी और पुतिन, समझ रहे हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?

Modi and Putin
शंघाई शिखर सम्मेलन (SCO Summit 2025 China) में भारत को मिली बड़ी सफलता के बाद अब पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। दोनों नेता एक ही कार से द्विपक्षीय वार्ता स्थल रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तस्वीर शेयर की।
बता दें कि एससीओ के बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। ये मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि दोनों नेताओं की अमेरिका के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद पहली मुलाकात है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर अलग से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।

मोदी ने पुतिन के साथ शेयर की तस्वीर : सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक ही कार में रवाना हुए थे। इसकी पहली तस्वीर सामने आई है। जल्द ही दोनों देश के दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यवाही के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ-साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है’

एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत : SCO Summit एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत मिली है। सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

और भी वीडियो देखें

ट्रंप के सलाहकार नवारो ने उगला भारत के खिलाफ जहर, बोले- रूसी तेल से ब्राह्मण कमा रहे मुनाफा...

ट्रंप के सलाहकार नवारो ने उगला भारत के खिलाफ जहर, बोले- रूसी तेल से ब्राह्मण कमा रहे मुनाफा...Statement by Business Affairs Advisor Peter Navarro : अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मामलों के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्‍होंने रूस-भारत तेल खरीद पर नया बयान दिया है। नवारो ने कहा है कि रूस से तेल खरीद का फायदा भारत का ब्राह्मण उठा रहा है। नवारो ने कहा, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता कृपया समझिए कि यहां क्या हो रहा है। आपके पास ब्राह्मण हैं जो भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं।

पहलगाम अटैक आतंक का घिनौना रूप, मोदी ने शाहबाज के सामने पाक को खूब लताड़ा

पहलगाम अटैक आतंक का घिनौना रूप, मोदी ने शाहबाज के सामने पाक को खूब लताड़ाएससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी लांग लपेट के आतंकवाद पर बात की है। उन्होंने करीब 9 बार आतंकवाद या टेरर शब्द का उपयोग किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम का हमला मानवता पर हमला है। चीन के त्येनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दूसरे दिन प्लेनरी सेशन हो रहा है।

निर्मला सीतारमण के फर्जी वीडियो से 66 लाख की ठगी, साइबर कांड का नया हाई-टेक हथकंडा

निर्मला सीतारमण के फर्जी वीडियो से 66 लाख की ठगी, साइबर कांड का नया हाई-टेक हथकंडावित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो चलाकर साइबर ठगी करने वाले गैंग के दो आरोपी साइबर थाना देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। शनिवार रात को नोएडा से गिरफ्तार हुए आरोपियों ने देहरादून निवासी व्यक्ति को झांसे में लेकर 65 लाख रुपये की साइबर ठगी की। आरोपियों का विदेश में बैठकर साइबर ठगी करने वाले गैंग से कनेक्शन निकला है।

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?सोशल मीडिया में मोदी और पुतिन की गले मिलते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर चीन में दोनों की मुलाकात के दौरान की है। बता दें कि चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और गले मिलने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है और कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने यह तस्वीर देखी है।

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहा

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहाSCO शिखर सम्मेलन में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले तो उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दिलचस्प ये रहा कि जब पीएम मोदी और पुतिन बातें कर रहे थे, तो वहीं पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे, उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा था। यहां तक कि इनमें से किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com