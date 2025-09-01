चीन में एक ही कार में मोदी और पुतिन, समझ रहे हो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप?



After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025 बता दें कि एससीओ के बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। ये मुलाकात इसलिए भी खास है, क्योंकि दोनों नेताओं की अमेरिका के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद पहली मुलाकात है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर अलग से 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।



मोदी ने पुतिन के साथ शेयर की तस्वीर : सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक ही कार में रवाना हुए थे। इसकी पहली तस्वीर सामने आई है। जल्द ही दोनों देश के दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘एससीओ शिखर सम्मेलन स्थल पर कार्यवाही के बाद, राष्ट्रपति पुतिन और मैं द्विपक्षीय बैठक स्थल पर साथ-साथ गए। उनके साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है’





एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत : SCO Summit एससीओ में भारत की सबसे बड़ी जीत मिली है। सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

