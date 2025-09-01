जम्‍मू कश्‍मीर में तबाही पर ईपीजी ने जताई चिंता, आपदाओं को लेकर दी यह चेतावनी

Jammu and Kashmir News : पर्यावरण नीति समूह (EPG) ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और व्यापक तबाही पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये आपदाएं प्राकृतिक से ज़्यादा मानव निर्मित हैं। चिशोती और वैष्णोदेवी में जान-माल, कृषि और व्यवसायों को हुए नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए समूह ने कहा कि घाटी हल्की बारिश में भी ख़तरनाक रूप से असुरक्षित बनी हुई है और झेलम नदी पहले ही बाढ़ घोषित क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। समूह ने चेतावनी देते हुए कहा, घाटी एक और 2014 का सामना नहीं कर सकती।





समूह ने 16 सरकारी विभागों को शामिल करते हुए, ईपीजी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है, जिसमें सार्थक सुधारात्मक उपायों का आग्रह किया गया है। इसने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने बाढ़ को अस्थायी संकट माना है, जिसमें ड्रेजिंग परियोजनाएं, तटबंधों की मरम्मत और जल निकासी सुधार या तो बीच में ही छोड़ दिए गए या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसी एजेंसियों के पास लंबित छोड़ दिए गए।





समूह ने रेखांकित किया कि सबसे ज़रूरी कार्य उपग्रह इमेजिंग और तलछट प्रवाह अध्ययनों द्वारा समर्थित झेलम का वैज्ञानिक ड्रेजिंग है। इसने व्यापक बाढ़ प्रबंधन का आह्वान किया, जिसमें उपेक्षित बाढ़ रिसाव चैनल का पुनरुद्धार, तटबंधों को मजबूत करना, आर्द्रभूमि और झीलों का जीर्णोद्धार, और वनरोपण एवं मृदा संरक्षण के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन शामिल है। समूह ने चेतावनी दी, बाढ़ की याद तभी आती है जब पानी बढ़ जाता है। बारिश बीत जाने के बाद इसकी गंभीरता गायब हो जाती है। अगर कश्मीर को एक और आपदा से बचाना है, तो लापरवाही का यह चक्र खत्म होना चाहिए।





समूह ने चेतावनी देते हुए कहा, घाटी एक और 2014 का सामना नहीं कर सकती।उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि झेलम बेसिन की सुरक्षा और आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना न केवल एक पर्यावरणीय दायित्व है, बल्कि कश्मीर के लिए एक अस्तित्वगत आवश्यकता भी है।

Edited By : Chetan Gour