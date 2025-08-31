रविवार, 31 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. uttarakhand heavy rain red alert cm dhami issues alert for officials
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , रविवार, 31 अगस्त 2025 (23:48 IST)

Uttarakhand : उत्‍तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, CM धामी ने कहा- अलर्ट रहें अधिकारी

Uttarakhand
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अधिकारियों को चौबीसों घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच देहरादून सहित अनेक जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।
 
पुलिस ने बताया कि टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर वहां से गुजर रही एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उस पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गयी ।
नरेंद्रनगर पुलिस थाने के प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि रविवार शाम हुए हादसे में मौके पर जान गंवाने वाले युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अंकित जैन (25) के रूप में हुई है। पौड़ी जिले के कोटद्वार की रहने वाली रजनी रावत गंभीर रूप से घायल है जिसे प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रैफर कर दिया गया। रजनी (23) नोएडा में नौकरी करती है ।
 
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, एक अन्य घटना में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में शनिवार शाम से लापता एक व्यक्ति का शव कोटालगांव में लेटी चल्थी बरसाती नाले के पास पड़ा मिला। मृतक की पहचान रमेश राम के रूप में हुई है।
 
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बागेश्वर जिले में कपकोट क्षेत्र के पौसारी गांव में शुक्रवार को भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मकानों के मलबे से रविवार को एक और शव बरामद हुआ जिसके साथ ही भूस्खलन में मरने वालों की संख्या तीन हो गई। घटना में दो व्यक्ति अब भी लापता हैं।
 
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के सामने लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहेंगे जिसके मद्देनजर आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि भूस्खलन की आशंका के कारण मार्गों में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की आशंका को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं।
धामी ने प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से हर स्थिति पर नजर रखने को कहा। उन्होंने आपदाग्रस्त स्थानों पर जारी राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया तथा कहा कि सरकार आपदाओं में बेघर हुए लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उनका बेहतर से बेहतर पुनर्वास किया जाएगा।
 
उन्होंने गढ़वाल और कुमांउ दोनों मंडलों के आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्रता से कार्य करते हुए मैदानी जिलों में पुनर्वास के विकल्पों पर भी कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अगले कुछ दिनों में नदियों के जलस्तर पर गहन निगरानी रखने के भी निर्देश दिए और कहा कि यह निगरानी रात में भी जारी रखी जाए।
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने के साथ ही कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है जबकि शेष जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
 
2 सितंबर के लिए भी राज्य के देहरादून, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है । भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चंपावत सहित अनेक जिलों में स्कूलों की छुटटी कर दी गई है। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

और भी वीडियो देखें

Weather Alert : IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

Weather Alert : IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

Weather Update : हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के रेड अलर्ट, बाढ़, भूस्खलन की चेतावनी, जम्मू में बंद रहेंगे स्कूल, जानिए क्या कहा IMD ने

Weather Update : हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के रेड अलर्ट, बाढ़, भूस्खलन की चेतावनी, जम्मू में बंद रहेंगे स्कूल, जानिए क्या कहा IMD नेहिमाचल प्रदेश के चार से 6 जिलों के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। भारतीय मौसम इसी के साथ भूस्खलन, अचानक बाढ़, भूधंसाव, जलभराव और जलाशयों के उफान पर होने की चेतावनी दी है।

UP : लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्टरी में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत

UP : लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्टरी में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौतउत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र स्थित बेहटा के रिहायशी इलाके में चल रही पटाखा फैक्टरी में रविवार को अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि आसपास का इलाका दहल उठा और लोग घरों से निकलकर मौके की ओर भागे। मीडिया खबरों के मुताबिक घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

Modi In China : सीमा पर शांति, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, पीएम मोदी और जिनपिंग में क्या हुई बात, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

Modi In China : सीमा पर शांति, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, पीएम मोदी और जिनपिंग में क्या हुई बात, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारीप्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित BRIC शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और भारत की BRICS अध्यक्षता के लिए चीन का पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की।"

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com