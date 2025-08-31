UKPSC ने जारी किया भर्ती परिणाम, 12 जनवरी को हुई थी परीक्षा

Public Service Commission released recruitment result : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर, गुल्मनायक और फायर स्टेशन सेकंड अधिकारी भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षा 12 जनवरी को कराई थी, जिसका प्रोविजनल रिजल्ट 14 मई को जारी किया था।

खबरों के अनुसार, लोक सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर, गुल्मनायक और फायर स्टेशन सेकंड अधिकारी भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। लोक सेवा आयोग ने ये परीक्षा 12 जनवरी को कराई थी, जिसका प्रोविजनल रिजल्ट 14 मई को जारी किया था। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं।

दरोगा के पदों के लिए हुई परीक्षा में अब्दुल कादिर ने टॉप किया। पुलिस एसआई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कुल 300 नंबरों की हुई थी। फाइनल रिजल्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम है, वह अब आगे की चयन प्रक्रिया मेडिकल परीक्षा में शामिल होंगे।

Edited By : Chetan Gour