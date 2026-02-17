मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गांधीनगर , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (07:52 IST)

गांधीनगर में भाजपा विधायकों की बैठक, विधानसभा सत्र के लिए व्हिप जारी

bhupendra patel
Gujrat Budget 2026 : गांधीनगर में विधानसभा सत्र से पूर्व भाजपा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। सभी विधायकों के लिए सिंगल लाइन व्हिप जारी कर अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।
 
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्‍यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बजट सत्र के दौरान पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए सभी विधायकों के लिए 'सिंगल लाइन व्हिप' जारी किया गया। जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि सभी विधायक महत्वपूर्ण विधेयकों के दौरान सदन में उपस्थित रहें। इस व्हिप का उद्देश्य विधायकों की अनुपस्थिति को रोकना और सदन की कार्यवाही में रुकावट को टालना है।
 
बैठक में विधायकों को विपक्षी आरोपों से निपटने के लिए मार्गदर्शन दिया गया, ताकि वे शांतिपूर्ण तरीके से तथ्यों के आधार पर सरकार के पक्ष में तर्क रख सकें। विशेष रूप से आगामी बजट सत्र को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट की, जिसमें एकजुटता बनाए रखने की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए।
इस बैठक से भाजपा ने आगामी विधानसभा सत्र को एक सशक्त और संगठित तरीके से सत्र में भाग लेने की योजना बनाई है।
India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'

India-US ट्रेड डील पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का सवाल- 'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका-निर्भर भारत?'कांग्रेस ने समझौते को लेकर पूछे कई सवाल

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसार

मणिशंकर अय्यर ने बढ़ाई कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, 'विस्फोटक' बयानों से पार्टी शर्मसारवरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को धर्मसंकट में डाल दिया है। एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शशि थरूर, जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत अपने कई वरिष्ठ सहयोगियों पर विवादित टिप्पणियां की हैं।

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणी

Supreme Court कोई प्लेग्राउंड नहीं, असम CM हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणीसुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह के मामले को सेटल करने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी।

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमाल

एमपी के आईएएस असफर ने की तीसरी शादी, दो पूर्व पत्‍नियां हैं कलेक्‍टर, तीसरी भी आईएएस, ये खबर मचा रही धमालमध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अवि प्रसाद इन दिनों चर्चा में हैं। इसका कारण उनका तीसरा विवाह है। उनकी दोनों पूर्व पत्नी इस समय प्रदेश में ही कलेक्टर हैं। अब तीसरा विवाह मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से किया है।

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलें

रेप के आरोपों से घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर मध्यप्रदेश में कसेगा शिकंजा!, विदेश भगाने की भी अटकलेंरेप के आरोपों से घिरे प्रसिद्ध कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में खासा सक्रित रेप के आरोपों के बाद भूमिगत हो गया है और उसके विदेश जाने की आंशका जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में उत्तम स्वामी पर अब मध्यप्रदेश में शिकंजा कस सकता है।

भारत में एक आम आदमी को कितना महंगा पड़ता है कैंसर का इलाज

भारत में एक आम आदमी को कितना महंगा पड़ता है कैंसर का इलाजकैंसर - यह नाम सुनकर एक आम व्यक्ति को जितना डर लगता है उतना ही ज्यादा उनका परिवार इसके खर्चों को लेकर परेशान होता है। भारत में आज भी इसके इलाज में एक आम इंसान की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है लेकिन कई बार तब भी रोग ठीक नहीं हो पाता।

Guajrat Budget 2026 : गांधीनगर में भाजपा विधायकों की बैठक में विधानसभा सत्र से पहले पार्टी की रणनीति और कार्यप्रणाली पर गहन चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी की अध्यक्षता में सत्र के दौरान विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

LIVE: मैंक्रो का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बांग्लादेश में आज नई सरकार का गठन

LIVE: मैंक्रो का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बांग्लादेश में आज नई सरकार का गठनLatest News Today Live Updates in Hindi : फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बांग्लादेश में आज नई सरकार का गठन होगा। पल पल की जानकारी...

विपक्ष पर भड़के CM मोहन यादव, बोले- बजट का अभिभाषण सरकार का आईना होता

विपक्ष पर भड़के CM मोहन यादव, बोले- बजट का अभिभाषण सरकार का आईना होतामुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के व्यवहार को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण और बजट चर्चा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन पर स्वस्थ बहस होनी चाहिए।

राफेल से हैमर मिसाइल तक, क्या फ्रांस बनेगा भारत का ‘नया रूस’? मोदी- मैक्रों मुलाकात से खुलेंगे रक्षा सौदों के बड़े दरवाजे

राफेल से हैमर मिसाइल तक, क्या फ्रांस बनेगा भारत का ‘नया रूस’? मोदी- मैक्रों मुलाकात से खुलेंगे रक्षा सौदों के बड़े दरवाजेभारत-फ्रांस सहयोग अब केवल मिसाइल और जेट तक सीमित नहीं है। राफेल इकोसिस्टम में अब मेंटेनेंस, वेपन सिस्टम और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हो चुके हैं। एयरो-इंजन डेवलपमेंट पर भी चर्चा तेज है। 17 फरवरी 2026 को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच महत्पूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्स

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : जानिए इस साल क्या मिल सकते हैं नए फीचर्स और बड़े अपग्रेड्सSamsung जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra पेश करने वाला है। शुरुआती जानकारियों के अनुसार, इस बार बड़े बदलावों की बजाय उपयोगी और व्यावहारिक अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। Samsung 25 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज़ लॉन्च कर सकता है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।
