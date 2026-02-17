गांधीनगर में भाजपा विधायकों की बैठक, विधानसभा सत्र के लिए व्हिप जारी

Gujrat Budget 2026 : गांधीनगर में विधानसभा सत्र से पूर्व भाजपा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। सभी विधायकों के लिए सिंगल लाइन व्हिप जारी कर अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्‍यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बजट सत्र के दौरान पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए सभी विधायकों के लिए 'सिंगल लाइन व्हिप' जारी किया गया। जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि सभी विधायक महत्वपूर्ण विधेयकों के दौरान सदन में उपस्थित रहें। इस व्हिप का उद्देश्य विधायकों की अनुपस्थिति को रोकना और सदन की कार्यवाही में रुकावट को टालना है।

बैठक में विधायकों को विपक्षी आरोपों से निपटने के लिए मार्गदर्शन दिया गया, ताकि वे शांतिपूर्ण तरीके से तथ्यों के आधार पर सरकार के पक्ष में तर्क रख सकें। विशेष रूप से आगामी बजट सत्र को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट की, जिसमें एकजुटता बनाए रखने की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए।

इस बैठक से भाजपा ने आगामी विधानसभा सत्र को एक सशक्त और संगठित तरीके से सत्र में भाग लेने की योजना बनाई है।