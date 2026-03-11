न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

Nuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है। इस वजह से खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और अन्य नागरिकों में दहशत का माहौल है। हजारों लोग घर वापसी के लिए एयरपोर्टों पर उमड़ पड़े हैं, जहां लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं।

दुबई एयरपोर्ट पर लंबी कतारें

लाखों यात्री प्रभावित एक जानकारी के मुताबिक दुबई अंतरराष्ट्रीय हड्‍डे पर प्रतिवर्ष 90 हजार से ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। हर 72 सेकंड में यहां से एक विमान उड़ान भरता था। लेकिन, एक सुबह सब बंद हो गया। 40 प्रतिशत उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके कारण करीब 10 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। युद्ध की आशंकाओं के बीच स्थिति और खराब हो गई है।