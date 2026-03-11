बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 11 मार्च 2026 (14:45 IST)

जंग के बीच गोल्ड-सिल्वर बाजार में हलचल: चांदी 5900 रुपए टूटी, एक्सपर्ट ने निवेशकों को दी चेतावनी

gold silver price 11 march
Gold Silver Rates 11 March : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से सोने चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। बुधवार को MCX पर सोना सस्ता हुआ तो चांदी में भी 5900 रुपए की गिरावट दिखाई दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैफ हैवन सोने में लिक्विडिटी के अभाव में खरीदारी नहीं है जबकि चांदी में तेजी की धारणा नहीं है। ऐसे में छोटे निवेशकों को युद्ध खत्म होने तक बाजार से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

वायदा कारोबार में क्या है सोने चांदी का हाल

वायदा कारोबार (MCX) पर 10.57 बजे के आसपास सोना 563 रुपए की गिरावट के साथ 1,62,740 पर और चांदी 2450 रुपए गिरकर 2,75,400 रुपए पर था। दोपहर 2:08 बजे सोने की कीमत 1,106 रुपए की गिरावट के साथ 1,62,197 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 5,906 रुपए गिरकर 2,71,994 रुपए प्रति किलो थी।
 
स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5185.68 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 87.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेट क्रूड 89.35 और WTI क्रूड 85.23 डॉलर प्रति बैरल पर था।

गहरा सकता है  लिक्विडिटी का संकट

बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रेंज बाउंड बने हुए हैं। हालांकि गोल्ड में मं‍दी की धारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार में लिक्विडिटी जाम होने की वजह से लोग इसमें निवेश नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ चांदी में फिलहाल ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की किल्लत होने से लिक्विडिटी का संकट और गहरा सकता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को बाजार से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

बुलियन मार्केट : देश के 10 शहरों में क्या है सोने के दाम?

शहर सोने के दाम
मुंबई 1,61,061 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई  1,61,352 रुपए प्रति 10 ग्राम
दिल्ली 1,61,259 रुपए प्रति 10 ग्राम
कोलकाता 1,60,865 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल 1,61,516 रुपए प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद 1,61,140 रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर 1,61,112 रुपए प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु 1,61,264 रुपए प्रति 10 ग्राम
तिरुवनंतपुरम 1,61,252 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना 1,61,304 रुपए प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

 
शहर चांदी के दाम
मुंबई 2,69,800 रुपए प्रति किलो
चेन्नई 2,69,849 रुपए प्रति किलो
दिल्ली 2,69,926 रुपए प्रति किलो
अहमदाबाद 2,69,686 रुपए प्रति किलो
भोपाल 2,70,235 रुपए प्रति किलो
कोलकाता 2,69,849 रुपए प्रति किलो
जयपुर 2,69,717 रुपए प्रति किलो
बेंगलुरु 2,70,157 रुपए प्रति किलो
तिरुवनंतपुरम 2,70,129 रुपए प्रति किलो
पटना 2,70,075 रुपए प्रति किलो
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्ट

खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्टअब आपको खुल्ले पैसों की दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की कोई कमी नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पारंपरिक एटीएम मशीनों से आमतौर पर छोटे मूल्य के नोट नहीं निकलते हैं।

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवार

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवारलोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन में तीखी नोकझोंक और पुरानी यादों का दौर देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के 2018 के चर्चित 'हग और विंक' (गले मिलना और आंख मारना) वाकये का जिक्र कर उन पर निशाना साधा।

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा था

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा थाजीजा और साली के बीच छेड़छाड़ को लेकर एक रोचक मामला सामने आया है। पहले साली ने जीजा पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और फिर अब कहा कि जीजा ने सपने में ऐसा किया था। इस नाबालिग साली से छेड़छाड़ का मुकदमा झेल रहे एयरफोर्स कर्मी को 7 अब साल बाद इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। वह भी उसी साली के बयान पर, जिसने जीजा पर सोते समय दबोचने, छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं से

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं सेअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 11 दिनों से जारी भीषण युद्ध के बीच भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल खर्ग द्वीप को निशाना नहीं बनाया गया है। यह द्वीप ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल के निर्यात का केंद्र है और IRGC के लिए भी राजस्व का बड़ा स्रोत है। जानिए इसकी रणनीतिक अहमियत, चीन से कनेक्शन और अगर इस पर हमला हुआ तो वैश्विक तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा।

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेट

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेटGold Silver Rates 10 March : ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा। सोना और चांदी के दामों में मंगलवार को तेजी आई, खासकर चांदी में कई दिनों बाद बड़ा उछाल देखने को मिला। जानिए मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के 10 बड़े शहरों में आज सोना और चांदी के ताजा भाव।

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारेंNuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।

देश में मौसम का दोहरा असर: गुजरात-राजस्थान में पारा 40 पार, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

देश में मौसम का दोहरा असर: गुजरात-राजस्थान में पारा 40 पार, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी का अलर्टWeather Update 11 March : देश के कई हिस्सों में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, वहीं जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में धूल भरी धुंध से प्रदूषण और दृश्यता पर असर पड़ा है।

LIVE: केजरीवाल बोले, तेल-गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है

LIVE: केजरीवाल बोले, तेल-गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली हैLatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि तेल और गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। 2 दिन में 50 फीसदी होटल बंद हो जाएंगे। पल पल की जानकारी...

CM धामी का ‘SANTULAN’ मंत्र: समावेशी विकास से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की योजना

CM धामी का ‘SANTULAN’ मंत्र: समावेशी विकास से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की योजनाUttarakhand News in Hindi : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘SANTULAN’ को राज्य के समग्र विकास का मूल मंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के जरिए समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच और आधुनिक तकनीक के साथ राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर SANTULAN के हर अक्षर का अर्थ भी समझाया।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

