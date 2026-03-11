बुधवार, 11 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. india weather update heatwave rain snowfall alert
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 11 मार्च 2026 (12:47 IST)

देश में मौसम का दोहरा असर: गुजरात-राजस्थान में पारा 40 पार, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

weather update 11 march
Weather Update 11 March : देश के कई हिस्सों में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, वहीं जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में धूल भरी धुंध से प्रदूषण और दृश्यता पर असर पड़ा है।
 
राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। मंगलवार को धार में पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इंदौर में पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया।

पिछले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में बारिश 

पिछले 24 घंटे के दौरान ओडिशा, नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, ओडिशा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश दर्ज की गई। जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई।

इन राज्यों में हीट वेव का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति बन सकती है। 11 मार्च को राजस्थान, विदर्भ और गुजरात के कुछ हिस्सों में हीट वेव से गंभीर हीट वेव की संभावना है। उत्तर कोंकण और गोवा में भी हीट वेव की स्थिति बन सकती है।

यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 12 मार्च तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 11 से 15 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 10 से 14 मार्च के बीच पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में आज 8 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है।
 
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्ट

खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्टअब आपको खुल्ले पैसों की दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की कोई कमी नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पारंपरिक एटीएम मशीनों से आमतौर पर छोटे मूल्य के नोट नहीं निकलते हैं।

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवार

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवारलोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन में तीखी नोकझोंक और पुरानी यादों का दौर देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के 2018 के चर्चित 'हग और विंक' (गले मिलना और आंख मारना) वाकये का जिक्र कर उन पर निशाना साधा।

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा था

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा थाजीजा और साली के बीच छेड़छाड़ को लेकर एक रोचक मामला सामने आया है। पहले साली ने जीजा पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और फिर अब कहा कि जीजा ने सपने में ऐसा किया था। इस नाबालिग साली से छेड़छाड़ का मुकदमा झेल रहे एयरफोर्स कर्मी को 7 अब साल बाद इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। वह भी उसी साली के बयान पर, जिसने जीजा पर सोते समय दबोचने, छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं से

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं सेअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 11 दिनों से जारी भीषण युद्ध के बीच भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल खर्ग द्वीप को निशाना नहीं बनाया गया है। यह द्वीप ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल के निर्यात का केंद्र है और IRGC के लिए भी राजस्व का बड़ा स्रोत है। जानिए इसकी रणनीतिक अहमियत, चीन से कनेक्शन और अगर इस पर हमला हुआ तो वैश्विक तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा।

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेट

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेटGold Silver Rates 10 March : ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा। सोना और चांदी के दामों में मंगलवार को तेजी आई, खासकर चांदी में कई दिनों बाद बड़ा उछाल देखने को मिला। जानिए मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के 10 बड़े शहरों में आज सोना और चांदी के ताजा भाव।

और भी वीडियो देखें

LIVE: केजरीवाल बोले, तेल-गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है

LIVE: केजरीवाल बोले, तेल-गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली हैLatest News Today Live Updates in Hindi : दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि तेल और गैस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। 2 दिन में 50 फीसदी होटल बंद हो जाएंगे। पल पल की जानकारी...

CM धामी का ‘SANTULAN’ मंत्र: समावेशी विकास से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की योजना

CM धामी का ‘SANTULAN’ मंत्र: समावेशी विकास से आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की योजनाUttarakhand News in Hindi : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘SANTULAN’ को राज्य के समग्र विकास का मूल मंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के जरिए समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच और आधुनिक तकनीक के साथ राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा। धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर SANTULAN के हर अक्षर का अर्थ भी समझाया।

कैरोलिन लेविट ने बताया, भारत को क्यों दी रूस से तेल खरीदी की अनुमति?

कैरोलिन लेविट ने बताया, भारत को क्यों दी रूस से तेल खरीदी की अनुमति?व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि थोड़े समय के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने पर छूट देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत आने वाला रूसी तेल पहले से ही समुद्र में था और इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय फायदा नहीं होगा।

युद्ध का असर: मध्यप्रदेश में अब 1 अप्रैल से होगी गेहूं की खरीदी, पीई बैग्स-बोरों की कमी से भंडारण की चुनौती

युद्ध का असर: मध्यप्रदेश में अब 1 अप्रैल से होगी गेहूं की खरीदी, पीई बैग्स-बोरों की कमी से भंडारण की चुनौतीमिडिल ईस्ट में ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े भीषण युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर दिखने लगाया है। युद्ध के असर से जहां मध्यप्रदेश में रसोई गैस को लेकर लोगों को लंबी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर प्रदेश में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया पर भी संकट के बादल मंडराने लगा है।

एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान, होटल बंद, शादियों पर भी संकट, क्या बोली सरकार?

एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान, होटल बंद, शादियों पर भी संकट, क्या बोली सरकार?LPG Gas Cylinder Crisis : अमेरिका ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 9 देशों पर तेल संकट का असर दिखाई दे रहा है। भारत में घरेल उपयोगकर्ताओं गैस सिलेंडर की चिंता सता रही है तो कमशिअल गैस सिलेंडर की किल्लत ने होटल इंडस्ट्री के साथ ही कई उद्योगों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com