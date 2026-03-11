एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान, होटल बंद, शादियों पर भी संकट, क्या बोली सरकार?

ALSO READ: LPG की किल्लत, 524 Gas Cylinders से भरा ट्रक ले भागे चोर LPG Gas Cylinder Crisis : अमेरिका ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 9 देशों पर तेल संकट का असर दिखाई दे रहा है। भारत में घरेल उपयोगकर्ताओं गैस सिलेंडर की चिंता सता रही है तो कमशिअल गैस सिलेंडर की किल्लत ने होटल इंडस्ट्री के साथ ही कई उद्योगों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी है।

सरकार ने एस्मा लागू कर जमाखोरी पर लगाम कस दी है। फिलहाल गैस सिलेंडर के लिए कमर्शियल उपयोगकर्ताओं पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है। अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, परिवहन क्षेत्र को भी गैस सप्लाय में प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने 10 फीसदी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

इन उद्योंगों पर असर

एलपीजी संकट पर क्या बोली सरकार

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में तेल और गैस की कमी नहीं होगी। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत गैस सप्लाई पक्की की है। भारत अब दूसरे देशों से भी गैस खरीद रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के बावजूद देश में ईंधन की किल्लत नहीं है। अधिकारी सतर्क हैं और संबंधित विभाग घरेलू सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए इलाके में हो रहे बदलाव की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। देश भर में ईंधन की उपलब्धता बिना किसी बाधा के हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।

