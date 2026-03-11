बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 11 मार्च 2026 (11:12 IST)

एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान, होटल बंद, शादियों पर भी संकट, क्या बोली सरकार?

commercial lpg cylinder crisis
LPG Gas Cylinder Crisis : अमेरिका ईरान जंग की वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 9 देशों पर तेल संकट का असर दिखाई दे रहा है। भारत में घरेल उपयोगकर्ताओं गैस सिलेंडर की चिंता सता रही है तो कमशिअल गैस सिलेंडर की किल्लत ने होटल इंडस्ट्री के साथ ही कई उद्योगों के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी है। ALSO READ: LPG की किल्लत, 524 Gas Cylinders से भरा ट्रक ले भागे चोर
 
सरकार ने एस्मा लागू कर जमाखोरी पर लगाम कस दी है। फिलहाल गैस सिलेंडर के लिए कमर्शियल उपयोगकर्ताओं पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है। अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, परिवहन क्षेत्र को भी गैस सप्लाय में प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने 10 फीसदी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
 
दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, इंदौर समेत कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। बाहर से आए छात्रों के साथ ही टिफिन सेंटर से खाना मंगाने वाले लोग भी चिंतिंत नजर आ रहे हैं। ALSO READ: LPG Crisis : सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागू

इन उद्योंगों पर असर

भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर रेस्तरां उद्योग को सप्लाय में किसी तरह की बाधा आती है तो बड़े पैमाने पर रेस्तरां के बंद होने की स्थिति पैदा हो सकती है। शादियों के सीजन की वजह से कैटरर्स भी परेशान है। पुणे नगर निगम ने एलपीजी के घटकों जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध के कारण शहर के गैस शवदाह गृहों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। उद्योगों की सप्लई भी प्रभावित हो सकती है। ALSO READ: देश में रसोई गैस की किल्लत, संकट में रेस्टोरेंट, गैस आधारित शवदाहगृह भी बंद

एलपीजी संकट पर क्या बोली सरकार

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में तेल और गैस की कमी नहीं होगी। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत गैस सप्लाई पक्की की है। भारत अब दूसरे देशों से भी गैस खरीद रहा है।
 
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के बावजूद देश में ईंधन की किल्लत नहीं है। अधिकारी सतर्क हैं और संबंधित विभाग घरेलू सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए इलाके में हो रहे बदलाव की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। देश भर में ईंधन की उपलब्धता बिना किसी बाधा के हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।
युद्ध का असर: मध्यप्रदेश में अब 1 अप्रैल से होगी गेहूं की खरीदी, पीई बैग्स-बोरों की कमी से भंडारण की चुनौती

खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्ट

खत्म होगी छोटे नोटों की दिक्कत, ATM से निकलेंगे 10, 20 और 50 के नोट, RBI का पायलट प्रोजेक्टअब आपको खुल्ले पैसों की दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की कोई कमी नहीं है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पारंपरिक एटीएम मशीनों से आमतौर पर छोटे मूल्य के नोट नहीं निकलते हैं।

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवार

आंख मारता है, लोकसभा में रिजिजू ने याद दिलाया राहुल का 2018 वाला 'हग और विंक', प्रियंका गांधी का करारा पलटवारलोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन में तीखी नोकझोंक और पुरानी यादों का दौर देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के 2018 के चर्चित 'हग और विंक' (गले मिलना और आंख मारना) वाकये का जिक्र कर उन पर निशाना साधा।

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा था

साली को छेड़ने के मामले में 7 साल बाद बरी एयरफोर्स अफसर, अब पीड़िता बोली- जीजू ने सपने में छेड़ा थाजीजा और साली के बीच छेड़छाड़ को लेकर एक रोचक मामला सामने आया है। पहले साली ने जीजा पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और फिर अब कहा कि जीजा ने सपने में ऐसा किया था। इस नाबालिग साली से छेड़छाड़ का मुकदमा झेल रहे एयरफोर्स कर्मी को 7 अब साल बाद इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। वह भी उसी साली के बयान पर, जिसने जीजा पर सोते समय दबोचने, छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था।

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं से

ईरान का ‘काला खजाना’ खर्ग द्वीप क्यों नहीं बना अमेरिका-इजराइल का निशाना? 90% तेल निर्यात यहीं सेअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 11 दिनों से जारी भीषण युद्ध के बीच भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल खर्ग द्वीप को निशाना नहीं बनाया गया है। यह द्वीप ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल के निर्यात का केंद्र है और IRGC के लिए भी राजस्व का बड़ा स्रोत है। जानिए इसकी रणनीतिक अहमियत, चीन से कनेक्शन और अगर इस पर हमला हुआ तो वैश्विक तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा।

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेट

क्रूड गिरा तो चमका सोना, चांदी में जोरदार उछाल, देखें 10 शहरों के ताजा रेटGold Silver Rates 10 March : ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखा। सोना और चांदी के दामों में मंगलवार को तेजी आई, खासकर चांदी में कई दिनों बाद बड़ा उछाल देखने को मिला। जानिए मुंबई, दिल्ली, भोपाल समेत देश के 10 बड़े शहरों में आज सोना और चांदी के ताजा भाव।

और भी वीडियो देखें

हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ा सैन्य टकराव: अमेरिका ने ईरान की 16 नौकाएं उड़ाईं, ट्रंप की सख्त चेतावनी

हॉर्मुज स्ट्रेट में बड़ा सैन्य टकराव: अमेरिका ने ईरान की 16 नौकाएं उड़ाईं, ट्रंप की सख्त चेतावनीअमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान की 16 माइन बिछाने वाली नौकाओं को नष्ट कर दिया है और हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

योगी सरकार का बड़ा फैसला : जून तक पूरा होगा बीडा के लिए भूमि अधिग्रहण, निवेश को मिलेगी नई रफ्तार

योगी सरकार का बड़ा फैसला : जून तक पूरा होगा बीडा के लिए भूमि अधिग्रहण, निवेश को मिलेगी नई रफ्तारमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रस्तावित विभिन्न एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा में बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे का मुख्य कैरिजवे निर्माण पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर भी कार्य प्रगति पर है।

गुजरात के किसानों के लिए खुशखबरी: अब एक ही शिफ्ट में मिलेगी बिजली, ऊर्जा मंत्री की घोषणा

गुजरात के किसानों के लिए खुशखबरी: अब एक ही शिफ्ट में मिलेगी बिजली, ऊर्जा मंत्री की घोषणागुजरात के लाखों किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की गई है। विधानसभा में ऊर्जा विभाग के प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि सरकार किसानों को वर्तमान में दी जा रही दो शिफ्ट की बिजली व्यवस्था को बदलकर अब एक ही शिफ्ट में निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है।

अमेरिका में 50 साल बाद बनेगी नई तेल रिफाइनरी, 300 अरब डॉलर की परियोजना में रिलायंस का बड़ा निवेश

अमेरिका में 50 साल बाद बनेगी नई तेल रिफाइनरी, 300 अरब डॉलर की परियोजना में रिलायंस का बड़ा निवेशमिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ 12 दिनों से चल रहे युद्‍ध के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 50 साल बाद अमेरिका में नई तेल रिफाइनरी बनने जा रही है। 300 अरब डॉलर की इस परियोजना में रिलायंस भी शामिल है। इससे अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, हजारों नौकरियां पैदा होंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। हालांकि रिलायंस ने इस निवेश की पुष्टि नहीं की है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
