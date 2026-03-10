देश में रसोई गैस की किल्लत, संकट में रेस्टोरेंट, गैस आधारित शवदाहगृह भी बंद

LPG Cylinder Crisis : अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रहे युद्ध की वजह से देश में कई स्थानों पर रसोई गैस सिलेंडर का संकट दिखाई दे रहा है। सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 25 दिन बाद गैस बुकिंग करने का फैसला किया है। कमर्शिअल गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से बेंगलुरु में रेस्टोरेंट व्यवसाय पर संकट के बादल छा गए तो पुणे में गैस आधारित शवदाहगृह बंद कर दिए गए हैं।

रसोई गैस सिलिंडर बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव

ALSO READ: युद्ध का असर: रसोई गैस सिलिंडर बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, ऑनलाइन बुकिंग में भी दिक्कत घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। रसोई गैस सिलेंडर की लॉकिग पीरियल अब 15 दिन की जगह 25 दिन कर दिया है। यानी अब आप एक रसोई गैस सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरा गैस सिलिंडर सिलिंडर 25 दिन के बाद भी बुक कर पाएंगे। अब तक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एजेंसियों पर अब तक एक सिलिंडर देने के 15 दिन बाद दूसरा सिलिंडर लिया जा सकता था।

एक्शन में पेट्रोलियम मंत्रालय

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू-राजनीतिक बाधाओं और LPG की आपूर्ति पर रुकावटों को देखते हुए, मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को अधिक LPG उत्पादन करने और इस अधिक उत्पादन का उपयोग घरेलू LPG इस्तेमाल के लिए करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने घरों में घरेलू LPG सप्लाई को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी/ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड शुरू किया है। इंपोर्टेड LPG से नॉन-डोमेस्टिक सप्लाई को अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्र में प्राथमिकता दी जा रही है। दूसरे गैर-घरेलू क्षेत्र में LPG सप्लाई के लिए, रेस्टोरेंट/होटल/दूसरी इंडस्ट्री को LPG सप्लाई के लिए आए रिप्रेजेंटेशन को रिव्यू करने के लिए OMCs के तीन ED की एक कमेटी बनाई गई है।'

In light of current geopolitical disruptions to fuel supply and constraints on supply of LPG, Ministry has issued orders to oil refineries for higher LPG production and using such extra production for domestic LPG use.



The ministry has prioritised domestic LPG supply to… — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 9, 2026



क्या है राजस्थान का हाल

तेल कंपनियों ने राजस्थान में रसोई गैस के सीमित होते स्टॉक को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की डिलीवरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों ने डीलर्स से कहा है कि वे फिलहाल घरेलू उपयोग के एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई को प्राथमिकता दें। इससे रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग व्यवसाय और कई औद्योगिक इकाइयों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

बेंगलुरु में संकट में होटल इंडस्ट्री

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गैस सप्लाई बाधित होने की वजह से सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। बैंगलोर होटल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा हालात ऐसे ही रहे तो कई छोटे और मीडियम लेवल के रेस्टोरेंट को 10 मार्च से कुछ समय के लिए अपना काम बंद करना पड़ सकता है। इसके बंद होने से आम जनता, स्टूडेंट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स पर भारी असर पड़ेगा।

Respected Sir,@CMOTamilnadu @mkstalin @Udhaystalin

The situation has now become even more critical. Commercial LPG distributors have completely stopped supplying cylinders, stating that they have no stock available. As a result, many restaurants are forced to shut down pic.twitter.com/cY6bYROmKY — Chennai Hotel Association (@ChennaiHotelAs1) March 9, 2026

पुणे में 18 श्मसान घाट भी बंद

रसोई गैस की किल्लत के बाद महाराष्‍ट्र के पुणे में गैस आधारित 18 शवदाहगृह अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। पुणे नगर निगम के अनुसार, एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने के कारण इन श्मशान घाटों का संचालन संभव नहीं है।

गैस सिलेंडर सप्लाय पर असर नहीं



सिलेंडर पर सियासी घमासान समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने मुंबई और बेंगलुरु के रेस्टोरेंट्स में एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा कि सारी दुनिया में इसकी कमी हो गई है लेकिन हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त LPG, पेट्रोल-डीजल। हमारे यहां जो पेट्रोल-डीजल, कच्चा तेल आता है वो बाहर से ही आता है वो बंद हो गया है तो ये देश से लगातार झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। क्या युद्ध का असर से भारत में गैस सिंलेडर के सप्लाई में कोई परेशानी आएगी इसको लेकर ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मध्यप्रदेश प्रेसीडेंट आरके गुप्ता कहते है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई पर न तो कोई असर है और न कोई किल्लत है। वह लोगों से अपील करते है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही गैस सिलेंडर का स्टॉक करें, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वह कहते है कि गैस बुकिंग के दो दिन के गैस सिलेंडर की सप्लाई हो जाएगी।

edited by : Nrapendra Gupta