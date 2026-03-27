जोजिला दर्रे पर वाहन पर हिमस्खलन से 6 की मौत, 5 घायल, बचाव अभियान जारी

Zojila Pass Avalanche: जोजिला दर्रे पर एक यात्री वाहन हिमस्खलन की चपेट में आ गया जिस कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वाहन भारी बर्फ के खिसकने की चपेट में आ गया, जिसके कारण उसमें सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए।

घटना के तुरंत बाद, बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालने तथा मलबे से शवों को बाहर निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया। अधिकारी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए पास के चिकित्सा केंद्रों में भेज दिया गया है।

अधिकारियों ने आगे बताया कि बचाव और मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है, जबकि घटना के संबंध में और अधिक विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala