बुधवार, 11 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन/नई दिल्ली , बुधवार, 11 मार्च 2026 (08:00 IST)

ईरान-अमेरिका-इजराइल जंग का 12वां दिन: 140 अमेरिकी सैनिक घायल, ट्रंप की बड़ी चेतावनी; 9 देशों में तेल संकट

Trump Warns Iran Over Hormuz Strait
Top News 11 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। अमेरिका और इजराइल के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। वहीं ईरान भी जमकर जवाबी हमले कर रहा है। युद्ध में अब तक 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए होर्मुज स्ट्रेट से तेल आपूर्ति बाधित नहीं करने को कहा है। नेतन्याहू ने ईरान युद्ध के लिए स्पेशल बजट बनाने का एलान किया। इस बीच युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में तेल संकट नजर आ रहा है। पढ़ें देश और दुनिया की बड़ी खबरें...

जंग में 140 अमेरिकी सैनिक घायल

अमेरिका के रक्षा विभाग के मुताबिक युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई जबकि करीब 140 घायल हुए हैं। वहीं UN में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी के मुताबिक देश में करीब 9600 सिविलियन इलाकों पर हमले हुए हैं। अब तक ईरान में करीब 1300 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 8000 घरों को नुकसान पहुंचा है।

ट्रंप की ईरान को चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश की गई तो अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है और यहां किसी भी तरह की बाधा का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। 

नेतन्याहू की ईरानियों से अपील

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक लड़ाई है, जिसका मकसद आजादी और बदलाव है। उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की कि वे इस मौके को पहचानें और अपने देश में अयातुल्ला शासन को हटाने के लिए तैयार रहें। उन्होंने ईरान युद्ध के लिए स्पेशल बजट बनाने का भी एलान किया।

तेल संकट का 9 देशों पर असर

भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 9 देशों में तेल संकट का असर दिखाई दे रहा है। कमर्शिअल गैस सिलेंडर की कमी से भारत के कई राज्यों में होटल इंडस्ट्री पर संकट के बादल छाए हुए हैं। घरेलू गैस सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते लोग गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। ALSO READ: LPG की किल्लत, 524 Gas Cylinders से भरा ट्रक ले भागे चोर

महंगा हुआ हवाई सफर

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से विमान ईंधन (ATF) की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से हर घरेलू उड़ान के टिकट पर 399 रुपए का अतिरिक्त ईंधन शुल्क जोड़ेंगी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए उड़ानों पर भी 399 रुपए प्रति टिकट ईंधन अधिभार लागू होगा। ALSO READ: Flight Fare Rises : हवाई सफर पर महंगाई की मार, Air India और Air India Express ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया, जानिए कबसे होगा लागू
