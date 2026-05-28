गुजरात सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 36 सेक्शन अधिकारियों के तबादले, 81 DySO को प्रमोशन

गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर सचिवालय के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण और व्यापक बदलाव किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 36 सेक्शन अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला (प्रमोशन) कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रशासनिक कामकाज को अधिक मजबूत बनाने के लिए 81 नायब सेक्शन अधिकारियों (DySO) को सेक्शन अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

प्रशासनिक ढांचे में सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने का प्रयास

सरकार के इस सामूहिक निर्णय को सचिवालय के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़े और सकारात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न विभागों में लंबे समय से एक ही जगह पर कार्यरत अधिकारियों को नए विभागों में स्थानांतरित करके प्रशासनिक कार्यक्षमता और ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, पदोन्नति पाने वाले अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपकर सरकारी कामकाज की गति में उल्लेखनीय तेजी लाने का उद्देश्य भी साफ दिखाई दे रहा है।

महत्वपूर्ण विभागों में फेरबदल से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज

27 मई 2026 की देर रात जारी इस आधिकारिक आदेश के बाद राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी चर्चा शुरू हो गई है। विशेष रूप से सामान्य प्रशासन विभाग, मार्ग एवं मकान (R&B) विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, पंचायत विभाग और कृषि विभाग जैसे सीधे जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों में ये बदलाव किए गए हैं। इस व्यापक फेरबदल के पीछे सरकार राज्य के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक गति देना चाहती है, यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया है।

पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्काल प्रभार संभालने के निर्देश

सरकार के उच्च स्तर पर लिए गए इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य विभागीय कामकाज में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निर्णय प्रक्रिया (quick decision-making) को बढ़ावा देना है। हाल के दिनों में विकास योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके तहत यह फेरबदल किया गया है।





पदोन्नति और तबादला पाने वाले सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए विभागों में जाकर आधिकारिक प्रभार (चार्ज) संभालने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।