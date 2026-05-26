गुजरात में खनिज माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त किया 70 लाख का मुद्दामाल

Gujarat News : गुजरातभर में बढ़ती खनिज चोरी को रोकने के लिए खान-खनिज विभाग और पुलिस तंत्र द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। सुरेंद्रनगर के चोटीला क्षेत्र में कार्रवाई के बाद अब राजकोट जिले के ग्रामीण इलाकों में भी अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 70 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया। जब्त किए गए वाहन और उपकरण खनिज माफियाओं के लिए बड़ा आर्थिक झटका माने जा रहे हैं। राजकोट रेंज के आईजी निरलिप्त राय के मार्गदर्शन में गोंडल तालुका में विशेष ऑपरेशन चलाया गया।

सूचना के आधार पर छापेमारी

गोंडल तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध खनिज चोरी और रेत के परिवहन को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान रेत से भरे तीन डंपर समेत कई वाहन पकड़े गए, जो अवैध रूप से खनिज परिवहन कर रहे थे।

70 लाख का मुद्दामाल जब्त

पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 70 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया। जब्त किए गए वाहन और उपकरण खनिज माफियाओं के लिए बड़ा आर्थिक झटका माने जा रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस द्वारा खान-खनिज विभाग को भी दी गई है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

खनिज माफियाओं में हड़कंप

आईजी निरलिप्त राय की सख्त कार्रवाई के कारण राजकोट ग्रामीण क्षेत्र में खनिज माफियाओं के बीच भय का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और सरकारी संपत्ति की चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

स्थानीय लोगों में भी पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर संतोष देखा जा रहा है। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Edited By : Chetan Gour