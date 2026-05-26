Maharashtra : धुले में एंबुलेंस से गौ-तस्करी का प्रयास नाकाम, 10 गायें बचाई गईं
धुले महाराष्ट्र के धुले जिले में कथित गौ-तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तस्करों ने एंबुलेंस का इस्तेमाल कर गायों को अवैध रूप से ले जाने की कोशिश की। स्थानीय गौरक्षकों की सतर्कता से इस प्रयास को विफल कर दिया गया और 10 गायों को सुरक्षित बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक, यह घटना सोंगिर पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है।
गौरक्षकों को सूचना मिली थी कि बकरीद के अवसर पर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के धुले जिले में गायों को वध के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर गौरक्षकों ने मुंबई-आगरा हाईवे पर संदिग्ध एंबुलेंस का पीछा किया और सरवद फाटा के पास वाहन को रोक लिया।
जांच के दौरान एंबुलेंस में 10 गायें बरामद की गईं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान दो आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। Edited by : Sudhir Sharma
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