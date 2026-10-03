सीएम धामी का बड़ा तोहफा, खटीमा में 7.23 करोड़ की आधुनिक गौशाला तैयार; 16 हजार से ज्यादा गौवंश को मिला नया आशियाना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और उनके बेहतर रखरखाव की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। खटीमा में 7.23 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नई गौशाला का निर्माण किया गया है। इससे 16 हजार से ज्यादा गौवंश को नया आशियाना मिला।

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण और निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 16 हजार से अधिक निराश्रित गौवंश को गौ सदनों के माध्यम से सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी क्रम में खटीमा में 7.23 करोड़ रुपए की लागत से निराश्रित गौवंश के लिए गौशाला का निर्माण किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह गौशाला गौवंश की बेहतर देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ ही किसानों को आवारा पशुओं से होने वाली परेशानी से राहत दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण और निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 16 हजार से अधिक निराश्रित गौवंश को गौ सदनों के माध्यम से सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जा रहा है।



इसी क्रम में खटीमा में 7.23 करोड़ की लागत… pic.twitter.com/x84k5QpUqN — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 3, 2026

खटीमा में बनी इस नई और आधुनिक गौशाला से स्थानीय किसानों को बहुत फायदा होगा। कई बार आवारा पशुओं के खेतों में घुसने से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती थीं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इस हाई-टेक गौशाला के शुरू होने से निराश्रित पशुओं को एक उचित स्थान मिलेगा और किसानों की समस्या भी हल होगी।