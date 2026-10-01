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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: अयोध्या , Thursday, 1 October 2026 (20:11 IST)

अयोध्या में बृजभूषण ने कहा- मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, अखिलेश से रिश्ते पर भी बोल

Brijbhushan sharan singh
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (20:14 IST)
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Brij Bhushan Sharan Singh Ayodhya: पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या मीडिया से बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अपने रिश्तों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि अखिलेश यादव से उनके संबंध पूरी तरह व्यक्तिगत हैं और राजनीति से परे हैं। सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव से हमारे व्यक्तिगत स्तर पर बेहतरीन संबंध हैं। हम खुलकर उनकी तारीफ करते हैं और वे भी कभी हमारी बुराई नहीं करते।
 
​दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने पर समर्थकों ने बृजभूषण सिंह का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया और स्पष्ट किया कि वे आगामी चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं, जब उनसे राज्यसभा जाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो वे पूरी तरह मौन रहे और कोई टिप्पणी नहीं की।
 
​हाल के दिनों में अखिलेश यादव की तारीफों और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कयासबाजियों के बीच पूर्व सांसद का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपनी मौजूदा स्थिति से संतुष्ट हैं और चुनावी मैदान में उतरने का फिलहाल कोई इरादा नहीं रखते।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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