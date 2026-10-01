उत्तराखंड सीएम ने किया कैप्टन मच्छार के साहस को सलाम, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, कैप्टन स्मित मच्छार असाधारण साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।