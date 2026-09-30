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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 30 September 2026 (22:56 IST)

भारतीय पायलट ने दिखाई बहादुरी, फ्लाईदुबई विमान में को-पायलट से भिड़कर 180 से ज्यादा लोगों की जान बचाई

चाकू मार रहे को-पायलट से लड़े, इजराइल बोला- 9/11 जैसा हमला हो सकता था

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (22:56 IST)
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दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में बुधवार को कॉकपिट के अंदर हुई हिंसक घटना ने विमान में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मचा दी। इजरायली मीडिया YNet News और Channel 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के भारतीय मूल के कप्तान ने कथित तौर पर को-पायलट से भिड़कर विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय पायलट स्मित ने दुबई से इजराइल जा रही फ्लाइट को क्रैश होने से बचा लिया। इधर देर रात विमान दुबई से इजराइल पहुंचा। विमान में करीब 150 इजराइली यात्री सवार थे।


वरना हो सकती थी 9/11 जैसी घटना

स्मित पर उनके साथी पायलट ने ही चाकू से हमला कर दिया था। घायल होने के बावजूद स्मित उससे लड़ते रहे और बाकी यात्रियों की मदद से काबू पाया। रिपोर्टों के मुताबिक, विमान में करीब 180 यात्री, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे, सवार थे। घटना के बाद विमान को उसके निर्धारित मार्ग से हटाकर सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पायलट की हिम्मत ने बड़ी घटना टाल दी। वरना 2001 में हुए अमेरिका के 9/11 जैसी घटना हो सकती थी।

भारतीय कप्तान ने को-पायलट का किया मुकाबला

इजरायली मीडिया रिपोर्टों में भारतीय मूल के कप्तान की पहचान स्मित मच्छर (Smit Machchhar) के रूप में बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, कॉकपिट में कप्तान और ओमानी मूल के को-पायलट के बीच कथित तौर पर झड़प हुई। आरोप है कि को-पायलट ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की। इसी दौरान कप्तान ने उसका मुकाबला किया। कुछ यात्रियों ने भी कॉकपिट में पहुंचकर कथित हमलावर को काबू करने में मदद की। रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष के दौरान दोनों पायलट घायल हुए। एक पायलट को गंभीर चोटें आईं, जबकि दूसरे घायल पायलट की हालत इतनी थी कि वह विमान को उतारने में सक्षम रहा। बाद में दोनों को सऊदी अरब में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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पहले 7700, फिर 7500 सिग्नल

घटना के दौरान विमान से आपातकालीन संकेत भी भेजे गए। YNet के मुताबिक, फ्लाइट FZ1073 ने पहले Squawk Code 7700 भेजा, जो सामान्य आपात स्थिति का संकेत है। इसके बाद 7500 कोड भेजा गया, जिसका इस्तेमाल विमान में अवैध हस्तक्षेप या संभावित हाईजैकिंग की स्थिति में किया जाता है। फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, विमान करीब 34,000 फीट से तेजी से नीचे आकर 14,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। इस घटनाक्रम ने विमान की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी।

कॉकपिट से चीखें सुनकर यात्री पहुंचे

 
YNet की रिपोर्ट में यात्रियों के हवाले से बताया गया कि कॉकपिट से चीखें सुनाई देने के बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई। कुछ यात्रियों ने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो वहां खून दिखाई दिया। एक यात्री के मुताबिक, कथित हमलावर के पास चाकू था और उसने एक पायलट पर हमला किया था। इसके बाद कई यात्री कॉकपिट में पहुंचे और पायलटों की मदद से हमलावर को काबू करने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार, विमान में मौजूद एक रिलीफ पायलट, जो यात्री के तौर पर सफर कर रहा था, को भी कॉकपिट में बुलाया गया था।
 

ओमानी को-पायलट पर विमान गिराने की कोशिश का आरोप

 
इजरायली मीडिया के मुताबिक, को-पायलट ओमान का नागरिक था और उस पर विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश का संदेह है। इजरायली अधिकारियों की ओर से घटना को संभावित आतंकवादी हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है, हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि कॉकपिट में विवाद किस वजह से शुरू हुआ और घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ।

इजरायली अधिकारियों ने बताया गंभीर हमला

Channel 12 के डिजिटल प्लेटफॉर्म N12 से बातचीत में एक इजरायली अधिकारी ने घटना को गंभीर हमला बताया, जिसे समय रहते रोक लिया गया। अधिकारी के मुताबिक, एक पायलट द्वारा दूसरे पर चाकू से हमला करने के बाद विमान को कथित तौर पर नीचे गिराने की कोशिश की गई। अधिकारी ने इस घटनाक्रम की तुलना 11 सितंबर के हमलों से जुड़े विमान अपहरण और उन्हें जमीन पर गिराने की आशंका से की। हालांकि, यह अधिकारी का बयान है और घटना की परिस्थितियों की आधिकारिक जांच जारी है।

तबूक में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

 
घटना के बाद विमान को सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया। विमान ने वहां सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग की। फ्लाईदुबई ने भी पुष्टि की कि FZ1073 में “inflight incident” हुआ था। एयरलाइन के मुताबिक, सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनकी देखभाल की जा रही है। कंपनी ने घटना की जांच शुरू करने और संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करने की बात कही है। घटना के दौरान इजरायल में भी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और स्थिति की जानकारी जुटाने के लिए लड़ाकू विमान भेजे गए।

भारतीय कप्तान की भूमिका पर सबकी नजर

पूरे घटनाक्रम में भारतीय मूल के कप्तान की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर ओमानी को-पायलट का सामना किया और यात्रियों की मदद से विमान को नियंत्रण में रखने में योगदान दिया। हालांकि, घटना का मकसद, कॉकपिट में विवाद की शुरुआत और घटनाओं का पूरा क्रम अभी जांच का विषय है। फ्लाईदुबई ने फिलहाल इसे पायलटों से जुड़ी एक “inflight incident” बताया है और कहा है कि जानकारी सत्यापित होने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी।

स्पाइसजेट में भी दे चुके हैं सेवाएं 

 
फ्लाईदुबई से पहले स्मित ने 11 साल से ज्यादा समय तक स्पाइसजेट में काम किया। यहां उन्होंने 9500 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी। इनमें 6400 घंटे से ज्यादा समय विमान के मुख्य पायलट यानी पायलट-इन-कमांड के तौर पर था। जून 2022 में उन्होंने फ्लाईदुबई जॉइन की थी। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्हें कमर्शियल विमान उड़ाने का 13 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने बोइंग 737 विमानों पर करीब 9750 घंटे उड़ान भरी है। इसके अलावा वे पायलटों की ट्रेनिंग, उनकी जांच और उन्हें काम के दौरान गाइड करने का काम भी करते थे।
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पीएम नेतन्याहू ने की कैप्टन पायलट और क्रू मेंबर्स की प्रशंसा

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विमान में सवार लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन, यात्रियों और क्रू सदस्यों की तारीफ करते हुए कहा कि वह इन हीरोज को सलाम करते हैं।
उन्होंने पूरी घटना को बेहद गंभीर सुरक्षा घटना बताया। उन्होंने दावा किया कि को-पायलट का इरादा विमान को नुकसान पहुंचाने का था। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के अधिकारी संदिग्ध पायलट से पूछताछ कर रहे हैं। घटना के बाद नेतन्याहू ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ इमरजेंसी बैठक भी की।
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