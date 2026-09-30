सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि बढ़ाकर की 2 करोड़ रुपये

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 1.50 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है।





सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान एवं कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 1.50 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय देश की रक्षा में… pic.twitter.com/yhYb0HEmmA — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 30, 2026

गौरतलब है कि उत्तराखंड सेना में 4 साल सेवाएं देने के बाद घर वापसी करने वाले अग्निवीरों के लिए अलग रोजगार सेल बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण भी पूरा हो चुका है।