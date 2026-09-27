Mann Ki Baat : जनगणना से सामने आएगा देश की आबादी का नया आंकड़ा, 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का डेटा दर्ज, PM मोदी ने बताया कितना बड़ा काम हुआ पूरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड में देश में चल रही जनगणना 2027 की प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री ने जनगणना को देश के प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए लोगों से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि जनगणना के लिए अपना समय जरूर निकालें।

जनगणना से मिलेगी देश की आबादी की नई तस्वीर

जनगणना 2027 देश की जनसंख्या, परिवारों और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा तैयार करेगी। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है और पहली बार नागरिकों को स्व-गणना यानी Self-Enumeration की सुविधा भी दी गई है।

जनगणना का पहला चरण मुख्य रूप से घर सूचीकरण और आवास गणना से संबंधित है। दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी, जिसमें लोगों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक और प्रवासन से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के चमोली स्थित माणा गांव का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत माणा गांव से हुई, जिसे देश का पहला गांव कहा जाता है।

2011 के बाद पहली बार बदलेगा जनसंख्या का आधिकारिक आंकड़ा

भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना होगी और आजादी के बाद यह आठवीं जनगणना है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार जनसंख्या गणना का संदर्भ समय 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि रखा गया है, जबकि कुछ बर्फीले क्षेत्रों के लिए अलग संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। इस जनगणना से देश की आबादी के साथ-साथ परिवारों की संरचना, आवास, सुविधाओं और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की नई तस्वीर सामने आएगी।

100 सप्ताह चलेगा 'नशा मुक्त युवा अभियान'

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मन की बात’ में युवाओं के बीच नशे के खिलाफ चल रहे ‘नशा मुक्त युवा अभियान’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं ने नशे से दूर रहने और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। यह अभियान 100 सप्ताह तक चलाया जाएगा।

स्वच्छता को लेकर जनभागीदारी पर जोर

2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को बापू के प्रमुख संदेशों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता से जुड़े कई प्रयास लोगों की भागीदारी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि कई जगह किसी एक व्यक्ति ने पहल की और धीरे-धीरे दूसरे लोग भी उससे जुड़ते गए। उन्होंने इसे जनभागीदारी का उदाहरण बताया और स्वच्छता को महात्मा गांधी के प्रति सुंदर श्रद्धांजलि बताया।

अशोक सिंघल को भी किया याद

प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जन्मजयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सिंघल ने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने रामजन्मभूमि आंदोलन में उनके योगदान का भी उल्लेख किया और कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के रूप में उस प्रयास का परिणाम दिखाई दे रहा है।