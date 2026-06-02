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Written By Author संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: मंगलवार, 2 जून 2026 (16:26 IST)

क्या समय से पहले होंगे यूपी में चुनाव? जानिए इसके पीछे का बड़ा कारण

जल्दी चुनाव का भाजपा शासित राज्यों को मिल सकता है एडवांटेज

यूपी विधानसभा चुनाव 2027
UP Electio 2027: उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी खबर छनकर आ रही है, जिसने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चर्चा है कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय से 3-4 महीने पहले, यानी नवंबर-दिसंबर (2026) में ही कराए जा सकते हैं।
 
आखिर इस महा-उलटफेर की वजह क्या है? इसके पीछे कोई राजनीतिक दांव नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक संकट है—जनगणना 2027। भारत की राष्ट्रीय जनगणना और राज्यों के विधानसभा चुनाव, दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभियानों में से हैं। समस्या यह है कि फरवरी 2027 से देश में राष्ट्रीय जनगणना का दूसरा चरण (Population Enumeration) शुरू होना तय हुआ है।

क्या है प्रशासनिक मजबूरी?

जनगणना और चुनाव, दोनों ही कामों को पूरा करने के लिए सरकारी शिक्षकों, स्थानीय प्रशासन, पटवारियों और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की भारी आवश्यकता होती है। एक ही समय पर (फरवरी-मार्च 2027) सरकारी मशीनरी के लिए इन दोनों विशाल प्रक्रियाओं को एक साथ संभालना व्यावहारिक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इसी 'प्रशासनिक टकराव' से बचने के लिए चुनाव को पहले खिसकाने की रणनीति पर विचार हो रहा है।
 
यदि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार इस टकराव से बचना चाहते हैं, तो उनके पास विकल्प बेहद सीमित हैं। हालांकि संवैधानिक नियमों के अनुसार, किसी भी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले किसी भी समय चुनाव कराए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 तक है, इसलिए तकनीकी रूप से चुनाव को नवंबर-दिसंबर में कराना पूरी तरह संभव है। 
 
यदि फरवरी-मार्च से चुनाव हटाकर जनवरी में किए जाएं, तो उत्तर भारत (यूपी, पंजाब, उत्तराखंड) में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा होता है। यह चुनाव प्रचार, रैलियों और मतदान प्रतिशत के लिहाज से बड़ी बाधा बनता है। ऐसे में नवंबर-दिसंबर का सुहावना मौसम राजनीतिक रैलियों और प्रशासनिक सहूलियत के लिए सबसे मुफीद बैठता है।

जल्दी चुनावों का क्या होगा असर?

अगर चुनाव तय समय से 3-4 महीने पहले होते हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी राजनीतिक पिच पर खेल पूरी तरह बदल जाएगा। वक्त कम मिलने के कारण भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को अपनी पूरी टाइमलाइन बदलनी होगी। टिकट वितरण, अंदरूनी बगावत को संभालना, जमीनी रैलियां और चुनावी घोषणापत्र (Manifesto) तैयार करने के लिए जो काम 6 महीने में होना था, उसे 2-3 महीने में निपटाना होगा। इससे राजनीतिक दलों में अफरा-तफरी मच सकती है।

सत्ताधारी दल भाजपा को मिल सकता है एडवांटेज

बीजेपी का सांगठनिक ढांचा (पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर की कमिटियां) हमेशा 'इलेक्शन मोड' में रहता है। समय से पहले चुनाव होने पर भाजपा अपनी इस तैयारियों के दम पर विपक्ष को संभलने का मौका दिए बिना चौका मार सकती है। वह अपने विकास कार्यों और डबल इंजन सरकार के दावों के साथ मैदान में तुरंत उतरने को तैयार दिख रही है।
 
हालांकि, निर्वाचन आयोग (Election Commission) की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख या घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासनिक तालमेल और दिल्ली की हलचल को देखते हुए इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सभी राजनीतिक दलों का अचानक 'अलर्ट मोड' पर आ जाना और भीतर ही भीतर बैठकें शुरू कर देना इस बात का पुख्ता सबूत है कि वे 'वक्त से पहले' होने वाले इस सियासी महाकुंभ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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