पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग, गार्ड के साथ मारपीट, 2 दिन में उड़ा देने की धमकी
बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को लोकप्रिय शिक्षक खान सर के शैक्षणिक संस्थान पर फायरिंग की घटना सामने आई। पुलिस के अनुसार, शहर के मुसल्लहपुर हाट इलाके स्थित खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। खान सर बिहार समेत देशभर में कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं।
खान सर ने मीडिया को बताया कि गार्ड के साथ मारपीट गई। उन्होंने बताया कि 2 दिन में कोचिंग को उड़ाने की धमकी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोचिंग सेंटर के बाहर पथराव भी हुआ।
हाल ही में उन्होंने अपने संस्थान में बिहार पुलिस में चयनित छात्रों के सम्मान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। Edited by : Sudhir Sharma
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