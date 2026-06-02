अन्नामलाई का भाजपा से इस्तीफा, वो 'शर्त' जिसने उड़ाए BJP के होश, तमिलनाडु में खत्म हुआ साथ

K Annamalai BJP: तमिलनाडु की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दो बड़े द्रविड़ दलों (DMK और AIADMK) के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को एक नई पहचान देने वाले फायरब्रैंड नेता के. अन्नामलाई ने पार्टी से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने भाजपा छोड़ दी है।

सोमवार को तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई अचानक दिल्ली पहुंचे। लेकिन इस बार वे किसी चुनावी रणनीति के लिए नहीं, बल्कि पार्टी आकाओं को धन्यवाद देने और यह बताने पहुंचे थे कि "अब उनका साथ यहीं तक था।"

आखिर क्या थीं अन्नामलाई की शर्तें?

पूर्ण स्वायत्तता : पिछले कई हफ्तों से अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म था। बीजेपी के आंतरिक हलकों से जो छनकर बाहर आ रहा है, उसके मुताबिक अन्नामलाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बहुत स्पष्ट संदेश रख दिया था कि उन्हें कम से कम 7 वर्षों के लिए पूरी आज़ादी या पूर्ण स्वायत्तता (Autonomy) के साथ राज्य में नेतृत्व का अधिकार मिले।

पिछले कई हफ्तों से अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासों का बाजार गर्म था। बीजेपी के आंतरिक हलकों से जो छनकर बाहर आ रहा है, उसके मुताबिक अन्नामलाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बहुत स्पष्ट संदेश रख दिया था कि उन्हें कम से कम 7 वर्षों के लिए पूरी आज़ादी या पूर्ण स्वायत्तता (Autonomy) के साथ राज्य में नेतृत्व का अधिकार मिले। या फिर विदाई : अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्हें अपना अलग राजनीतिक रास्ता चुनने की अनुमति दी जाए। ...और संभवत: उन्हें पूर्ण स्वायत्तता नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने पार्टी को बाय-बाय बोल दिया।

शास्त्रीय हिंदुत्व नहीं, 'द्रविड़ राजनीति' था अन्नामलाई का स्टाइल!

अन्नामलाई को पिछले 5 सालों से तमिलनाडु में बीजेपी का चेहरा माना जा रहा था। उनकी ऊर्जा और संगठन चलाने की क्षमता के विरोधी भी कायल थे। लेकिन उनकी राजनीति बीजेपी के पारंपरिक वैचारिक ढांचे में फिट नहीं बैठती थी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई के भाषण कट्टरपंथी राजनीति के बजाय तमिल पहचान, सुशासन, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधारों के इर्द-गिर्द केंद्रित थे। यह स्टाइल शास्त्रीय हिंदुत्व के बजाय महत्वाकांक्षी द्रविड़ राजनीति के अधिक करीब था।

क्या BJP से हो गई बड़ी चूक? जोसेफ विजय का उभार

बीजेपी के ही एक धड़े का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने तमिलनाडु की जमीनी हकीकत को समझने में बड़ी भूल की। अगर अन्नामलाई को पूरी कमान और स्वायत्तता दी गई होती, तो शायद आज जोसेफ विजय (Thalapathy Vijay) राज्य में राजनीतिक बदलाव के इकलौते निर्विवाद प्रतीक बनकर न उभरते।

चुनावों से ठीक पहले दरकिनार किए जाने के बावजूद, अन्नामलाई एनडीए के सबसे लोकप्रिय प्रचारकों में से एक रहे। वे अकेले अपने दम पर भीड़ जुटाने में अन्नाद्रमुक (AIADMK) के शीर्ष नेताओं को टक्कर दे रहे थे।

नई पार्टी या नया गठबंधन? चुनौतियां हैं बड़ी!

हालांकि अन्नामलाई के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी:

संसाधनों की कमी : आरएसएस (RSS) के सूत्रों का मानना है कि नई पार्टी बनाने के लिए भारी वित्तीय और सांगठनिक संसाधनों की जरूरत होती है।

आरएसएस (RSS) के सूत्रों का मानना है कि नई पार्टी बनाने के लिए भारी वित्तीय और सांगठनिक संसाधनों की जरूरत होती है। विजय की TVK से टक्कर : जोसेफ विजय की पार्टी (TVK) पहले ही राज्य में सत्ता-विरोधी नैरेटिव (Anti-incumbency) पर मजबूत पकड़ बना चुकी है।

क्या भविष्य है अन्नामलाई का

अगर अन्नामलाई अकेले मैदान में उतरते हैं, तो वे पीएमके (PMK), डीएमडीके (DMDK) और वामपंथियों जैसे स्थापित क्षेत्रीय दलों को कड़ी टक्कर देंगे। विशेषकर पश्चिमी तमिलनाडु के ओबीसी-गौंडर बाहुल्य क्षेत्रों में (जिस समुदाय से वे खुद आते हैं), वे अन्नाद्रमुक (AIADMK) के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकते हैं।

कुछ समय पहले तक अन्नामलाई के सामने चुनौती तमिलनाडु में बीजेपी का विस्तार करने की थी, लेकिन आज उनकी चुनौती इसके ठीक उलट है। अब उन्हें अपनी ऊर्जा और बड़ी महत्वाकांक्षा के लिए एक ऐसा नया राजनीतिक प्लेटफॉर्म तलाशना है जो उनके कद के अनुकूल हो। हालांकि अन्नामलाई के नए कदम को भाजपा की एक चाल भी माना जा सकता है, क्योंकि अन्ना तमिल राष्ट्रवाद को अपनी पार्टी का आधार बनाना चाहते हैं, जबकि भाजपा हिन्दू राष्ट्रवाद के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। संभव है पर्दे के पीछे से भाजपा अन्नामलाई को मदद भी करे। क्योंकि यदि ऐसा है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भविष्य में भाजपा को ही हो सकता है।

उनके करीबियों का एक वाक्य इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा सच बयां करता है— "अन्नामलाई आज राजनीति के उस मोड़ पर हैं, जहां नेता उस कमरे से भी बड़ा होने लगता है, जिसमें उसने कभी पहला कदम रखा था।" यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्नामलाई अपनी आगे की राजनीति में कितने सफल होते हैं।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala