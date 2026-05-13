बुधवार, 13 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. tamilnadu cm vijay wins floor test removes astrologer osd vetrivel
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :चेन्नई , बुधवार, 13 मई 2026 (15:47 IST)

फ्लोर टेस्ट पास करते ही CM विजय पलटा अपना ही फैसला, ज्योतिषी को OSD के पद से हटाया

CM Vijay Cancels Astrologer Vetrivel Appointment as OSD
तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट पास करते ही अपने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेत्रिवेल को OSD के पद से हटा दिया। TVK सरकार ने मंगलवार को ही वेत्रिवेल को विजय का ओएसडी बनाया था। यह वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में विजय की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी।
 
रिकी राधन पंडित को ओएसडी बनाए जाने से टीवीके के सहयोगी नाराज थे। विपक्ष ने भी फैसले की कड़ी आलोचना की थी। बहरहाल नियुक्ति पर मचे बवाल को देखते हुए विजय सरकार ने मात्र 24 घंटे में ही अपना ही फैसला पलट दिया। सरकार के प्रधान सचिव ने एक पत्र में कहा है कि रिकी राधन पंडित वेत्रिवेल की OSD के पद पर नियुक्ति को रद्द किया जाता है।
 
VCK MLA वाणी अरसु ने सरकार से साइंटिफिक और लॉजिकल सोच पर फोकस करने और उन चीजों पर ध्यान न देने की अपील की जिन्हें ज्यादातर अंधविश्वास माना जाता है। उनका कहना था कि हमारी सरकार को साइंटिफिक सोच को महत्व देना चाहिए, ज्योतिष को नहीं।
 

कौन हैं रिकी राधन पंडित वेट्रीवेल?

रिकी राधन पंडित वेट्रीवेल को विजय का निजी ज्योतिषी और आध्यात्मिक सलाहकार माना जाता है। अपने LinkedIn प्रोफाइल में राधन ने खुद को 'पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर' बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री जे. जय‍ललिता और भाजपा नेता एलके आडवाणी के पसंदीदा ज्योतिषी रह चुके हैं।
 
विधानसभा चुनाव से काफी पहले वेट्रीवेल ने विजय की कुंडली देखने के बाद कहा था कि राजनीति में उनके पास 'सुनामी जैसी ताकत' है। तमिलनाडु के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं में गिने जाने वाले वेट्रीवेल ने विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही विजय की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। करीब चार दशक से ज्योतिष के क्षेत्र में सक्रिय वेट्रीवेल ने कई बड़े राजनीतिक नेताओं के भविष्य को लेकर भविष्यवाणियां की हैं।
 

विजय ने पास किया फ्लोर टेस्ट

तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार पास हो गई है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को 144 विधायकों का साथ मिला है जबकि विरोध में सिर्फ 22 वोट पड़े। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने सदन से वॉकआउट किया।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बंगाल के मुख्यमंत्री को सुवेन्दु को मारने की धमकी, कहा- सीमा पर ही दफना देंगे, वीडियो वायरल

बंगाल के मुख्यमंत्री को सुवेन्दु को मारने की धमकी, कहा- सीमा पर ही दफना देंगे, वीडियो वायरलSuvendu Adhikari Death Threat: पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी मिली है। विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की जीत के बाद राज्य में राजनीतिक तनाव चरम पर है। दरअसल, 'द डेली इंकलाब' नामक एक फेसबुक पेज पर एक वीडियो में सुवेन्दु अधिकारी के खिलाफ हिंसक और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया है।

Petrol Diesel Price : भारत के पास कितना है तेल और गैस का स्टॉक? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया जवाब, क्या बढ़ेंगी कीमतें, लॉकडाउन की अफवाहों पर क्या बोले

Petrol Diesel Price : भारत के पास कितना है तेल और गैस का स्टॉक? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया जवाब, क्या बढ़ेंगी कीमतें, लॉकडाउन की अफवाहों पर क्या बोलेहरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि कई लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे थे कि चुनाव परिणाम के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर देगी, लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि पिछले 4 सालों से, साल 2022 के बाद से ही अभी तक कीमतें वैसे ही है। तेल कंपनियां रोज 1000 करोड़ रुपये का नुकसान सहन कर रही है। इसके कारण कुल घाटा 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

तमिलनाडु विधानसभा में फिर गूजा 'सनातन' विवाद, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचा घमासान, CM विजय की चुप्पी को लेकर उठे सवाल

तमिलनाडु विधानसभा में फिर गूजा 'सनातन' विवाद, उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचा घमासान, CM विजय की चुप्पी को लेकर उठे सवालसनातन धर्म को लेकर छिड़ा विवाद एक बार फिर तमिलनाडु के राजनीतिक अखाड़े में लौट आया है और द्रमुक (DMK) नेता उदयनिधि स्टालिन फिर से इसके केंद्र में हैं। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि ने सदन के पटल पर एक बार फिर 'सनातन के उन्मूलन' की वकालत की, जिससे राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, सदन में मौजूद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय इस दौरान पूरी तरह मौन रहे।

TVK की जीत की भविष्यवाणी करने वाले CM विजय के ज्योतिषी राधन पंडित वेट्रीवेल कौन हैं, जिन्हें बनाया गया मुख्यमंत्री का OSD?

TVK की जीत की भविष्यवाणी करने वाले CM विजय के ज्योतिषी राधन पंडित वेट्रीवेल कौन हैं, जिन्हें बनाया गया मुख्यमंत्री का OSD?तमिलनाडु में TVK की जीत की भविष्यवाणी करने वाले अभिनेता और वर्तमान मुख्यमंत्री विजय के ज्योतिषी राधन पंडित वेट्रीवेल को अब मुख्यमंत्री के राजनीतिक मामलों के विशेष कार्याधिकारी (Officer on Special Duty-Political) के रूप में नियुक्त किया गया है। कई बड़े राजनीतिक नेताओं से करीबी संबंध और अहम फैसलों में उनकी भूमिका के कारण वेट्रीवेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं।

CBSE 12th Result 2026: 18.5 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, DigiLocker-UMANG पर जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट

CBSE 12th Result 2026: 18.5 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला, DigiLocker-UMANG पर जल्द जारी हो सकता है रिजल्टकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 18.5 लाख से अधिक छात्रों के लिए कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम 2026 जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है, लेकिन DigiLocker और UMANG ऐप पर हालिया अपडेट्स के बाद यह उम्मीद बढ़ गई है कि स्कोरकार्ड जल्द जारी किए जा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

तमिलनाडु के CM विजय फ्लोर टेस्ट में हुए पास, 144 विधायकों ने किया समर्थन

तमिलनाडु के CM विजय फ्लोर टेस्ट में हुए पास, 144 विधायकों ने किया समर्थनTamil Nadu floor test : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने शपथ लेने के बाद बुधवार 13 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना किया और वे 144 वोटों के साथ विजयी रहे। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 144 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने इसका विरोध किया। शक्ति परीक्षण के दौरान विधानसभा में विजय को अपनी पार्टी टीवीके के 106, कांग्रेस के 5, सीपीआई के 2, सीपीएम-2, IUML के 2 विधायकों के अलावा VCK का समर्थन मिला। हालांकि कांग्रेस ने 5 मई को ही टीवीके को समर्थन दे दिया था।

फ्लोर टेस्ट पास करते ही CM विजय पलटा अपना ही फैसला, ज्योतिषी को OSD के पद से हटाया

फ्लोर टेस्ट पास करते ही CM विजय पलटा अपना ही फैसला, ज्योतिषी को OSD के पद से हटायातमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को फ्लोर टेस्ट पास करते ही अपने ज्योतिषी राधन पंडित वेत्रिवेल को OSD के पद से हटा दिया। TVK सरकार ने मंगलवार को ही वेत्रिवेल को विजय का ओएसडी बनाया था। यह वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में विजय की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी।

जानलेवा तरबूज! मुंबई के बाद अब छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय किशोर की मौत

जानलेवा तरबूज! मुंबई के बाद अब छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय किशोर की मौतगर्मी के सीजन में राहत देने वाला फल 'तरबूज' अब मातम का कारण बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां सुबह का कटा हुआ तरबूज शाम को खाने से एक 15 वर्षीय किशोर की जान चली गई, जबकि तीन अन्य बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यह घटना ठीक उसी तरह की है जैसी हाल ही में मुंबई में घटित हुई थी।

LIVE: प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर घर पहुंचा

LIVE: प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर घर पहुंचाLatest News Today Live Updates in Hindi : मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में निधन हो गया। वे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति थे। तमिलनाडु विधानसभा में थलापति विजय सरकार ने हासिल किया बहुमत। पल-पल की जानकारी :

भोपााल में मुस्लिम युवक से मारपीट पर बवाल, भीड़ का पथराव, पुलिस ने छोड़े़ आंसू गैस के गोले

भोपााल में मुस्लिम युवक से मारपीट पर बवाल, भीड़ का पथराव, पुलिस ने छोड़े़ आंसू गैस के गोलेमध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मुस्लिम युवक की पिटाई और सार्वजनिक अपमान के मामले ने शहर का माहौल गर्मा दिया। घटना के विरोध में मंगलवार देर रात मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोन

itel zeno 200 : iPhone जैसा लुक और 120Hz डिस्प्ले, लॉन्च हुआ सस्ता स्मार्टफोनitel ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन itel Zeno 200 लॉन्च कर दिया है। कंपनी एक बार फिर अपने डिजाइन को लेकर चर्चा में है, क्योंकि इस फोन का लुक काफी हद तक Apple के iPhone से प्रेरित नजर आता है। खासतौर पर फोन का रियर डिजाइन हालिया iPhone मॉडल्स जैसा दिखाई देता है।

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिप

Huawei का बड़ा प्लान! Nova 16 सीरीज़ में होगा बड़ा बदलाव, Ultra हटेगा, Pro Max बनेगा नया फ्लैगशिपटेक कंपनी Huawei अपनी अपकमिंग Nova 16 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चीन से सामने आई लीक रिपोर्ट्स ने इस सीरीज़ को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि इस बार Huawei, Nova 15 सीरीज़ की तुलना में कुछ बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com