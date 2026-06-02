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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मंगलवार, 2 जून 2026 (23:32 IST)

मैं Cockroach Janta Party के प्रदर्शन में शामिल होऊंगा, सोनम वांगचुक ने जारी किया वीडियो

sonam wangchuk
सीबीएसई से जुड़े विवाद और हालिया घटनाक्रम को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि यदि 5 जून तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है तो वे 6 जून को दिल्ली में सीजेपी (CJP) के सदस्यों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

उन्होंने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि अगर हम नहीं, तो कौन? अगर अभी नहीं, तो कब?" उन्होंने यह भी कहा कि जब किसी मामले में इतनी गंभीर चूक हो जाए तो आत्मसम्मान रखने वाले किसी भी मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
उन्होंने इस पूरे प्रकरण के प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर लाखों युवाओं के जीवन पर पड़ रहा है और यह देश के भविष्य से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है।

सीबीएसई से जुड़े विवाद और हालिया घटनाक्रम को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि यदि 5 जून तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है तो वे 6 जून को दिल्ली में सीजेपी (CJP) के सदस्यों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उनके अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जवाबदेही तय की जानी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
वांगचुक ने शिक्षा प्रणाली में बदलाव न देखकर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी नीतियां आ रही हैं, जैसे नई शिक्षा नीति। हालांकि, इन नीतियों का जमीन पर कितना अमल हो रहा है, यह देखकर वे मायूस होते हैं। इसी तरह, विकसित भारत अभियान भी है। वांगचुक ने सवाल उठाया कि यदि विद्यालयों की हालत ऐसी ही रही, तो क्या भारत 2047 तक विकसित हो पाएगा।  Edited by : Sudhir Sharma
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