OSM विवाद के बीच CBSE में बड़ा फेरबदल, लोकांडे प्रशांत सीताराम बने नए चेयरपर्सन, वरुण भारद्वाज को मिली सचिव की जिम्मेदारी, प्रणाली की जांच के लिए बनी कमेटी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोकांडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जबकि वरुण भारद्वाज को बोर्ड का नया सचिव बनाया गया है। वे क्रमशः राहुल सिंह और हिमांशु गुप्ता का स्थान लेंगे।

यह नियुक्तियां ऐसे समय में हुई हैं जब केंद्र सरकार ने OSM प्रणाली से संबंधित सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों ने इस प्रणाली में कथित अनियमितताओं, तकनीकी खामियों और सत्यापन प्रक्रिया में देरी को लेकर शिकायतें की थीं।

लोकांडे प्रशांत सीताराम को मिली CBSE की कमान

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2001 बैच के AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी लोकांडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे गृह मंत्रालय के अधीन गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

उन्होंने 1996 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी राहुल सिंह का स्थान लिया है। राहुल सिंह को अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

वरुण भारद्वाज बने नए सचिव

केंद्र सरकार ने 2008 बैच के भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारी वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का नया सचिव नियुक्त किया है। वर्तमान में वे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारद्वाज की नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति योजना (Central Staffing Scheme) के तहत की गई है। उनका कार्यकाल 19 सितंबर 2027 तक रहेगा।

2012 बैच के AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी हिमांशु गुप्ता को प्रशासनिक कारणों से समय से पहले उनके मूल कैडर यानी गृह मंत्रालय वापस भेज दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, उन्हें 12 दिसंबर 2030 तक किसी अन्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

OSM प्रणाली की जांच के लिए बनी समिति

सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) की अध्यक्ष एस. राधा चौहान को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। समिति को OSM प्रणाली से जुड़ी सेवाओं की खरीद प्रक्रिया और उससे संबंधित मामलों की जांच कर एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

छात्रों और अभिभावकों ने OSM पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं, भुगतान संबंधी दिक्कतों और उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन परिणामों में देरी को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसी के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। Edited by : Sudhir Sharma