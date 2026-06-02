Gel vs AGM vs Lead-Acid Battery : कौन-सी बैटरी है सबसे बेहतर? जानिए फायदे, नुकसान, उम्र और सही उपयोग

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लोगों का रुझान है। इन वाहनों में पेट्रोल और डीजल की बजाय बै‍टरियों का प्रयोग होता है। इन्हें चार्ज किया जाता है। आज बाजार में कई प्रकार की बैटरियां उपलब्ध हैं, जिनमें लीड-एसिड, जेल (Gel) और AGM बैटरियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। हालांकि इन तीनों बैटरियों को लेकर अक्सर लोगों के बीच भ्रम बना रहता है। आइए जानते हैं कि इन बैटरियों में क्या अंतर है, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं और किस उपयोग के लिए कौन-सी बैटरी बेहतर मानी जाती है।

लीड-एसिड, जेल और AGM बैटरी का संबंध

लीड-एसिड बैटरी सबसे पुरानी और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी तकनीक है। इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं—

फ्लडेड (Flooded) लीड-एसिड बैटरी

सील्ड (Sealed) लीड-एसिड बैटरी

जेल और AGM दोनों ही सील्ड लीड-एसिड बैटरियों की श्रेणी में आती हैं। यानी जेल और AGM बैटरियां भी मूल रूप से लीड-एसिड बैटरियां ही हैं।

फ्लडेड और सील्ड बैटरी में मुख्य अंतर

फ्लडेड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट (सल्फ्यूरिक एसिड और पानी) तरल रूप में होता है, जबकि सील्ड बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट स्थिर रूप में रखा जाता है।

AGM बैटरी में ग्लास मैट (Glass Mat) का उपयोग किया जाता है।

जेल बैटरी में सिलिका मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट को जेल जैसा गाढ़ा बनाया जाता है।

सील्ड बैटरियां लीक-प्रूफ होती हैं और किसी भी दिशा में लगाई जा सकती हैं, जबकि फ्लडेड बैटरियों में रिसाव का खतरा बना रहता है।

क्या होती है फ्लडेड बैटरी?

फ्लडेड लीड-एसिड बैटरी का आविष्कार 1860 में हुआ था। इसमें लेड प्लेट्स और तरल इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए यह बिजली उत्पन्न करती है।

फ्लडेड बैटरी के फायदे

आसानी से उपलब्ध

कीमत कम

विभिन्न क्षमता और आकार में उपलब्ध

अच्छी डीप-साइकिल परफॉर्मेंस

फ्लडेड बैटरी के नुकसान

नियमित रूप से पानी भरना पड़ता है

अधिक रखरखाव की जरूरत

एसिड रिसाव का खतरा

हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है

ओवरचार्ज होने पर जल्दी खराब हो सकती है

उपयोग

फोर्कलिफ्ट

कारें

सोलर सिस्टम

UPS सिस्टम

क्या होती है जेल बैटरी?

जेल बैटरी एक सील्ड और मेंटेनेंस-फ्री लीड-एसिड बैटरी होती है। इसमें सिलिका और सल्फ्यूरिक एसिड से बने जेल का उपयोग किया जाता है। यह जेल बैटरी के अंदर प्लेटों को मजबूती से स्थिर रखता है और इलेक्ट्रोलाइट के रिसाव को रोकता है।

जेल बैटरी के फायदे

पानी भरने की जरूरत नहीं

पूरी तरह लीक-प्रूफ

किसी भी दिशा में लगाई जा सकती है

कंपन और झटकों को बेहतर तरीके से सहन करती है

बेहद कम सेल्फ-डिस्चार्ज

जंग नहीं लगती

उत्कृष्ट डीप-साइकिल क्षमता

कम वेंटिलेशन वाले स्थानों में भी सुरक्षित

जेल बैटरी के नुकसान

फ्लडेड बैटरी से महंगी

ओवरचार्जिंग के प्रति संवेदनशील

विशेष स्मार्ट चार्जर की जरूरत

उपयोग

व्हीलचेयर

RV वाहन

नाव

कार

फ्लोर स्क्रबर मशीन

वॉकी पैलेट जैक

कितनी होती है उम्र?

सामान्य परिस्थितियों में जेल बैटरी 20 साल तक चल सकती है और करीब 5,500 चार्जिंग साइकिल प्रदान कर सकती है। यह फ्लडेड बैटरियों की तुलना में कई गुना अधिक है।

जेल बैटरी को कैसे चार्ज करें?

विशेषज्ञों के अनुसार जेल बैटरी को चार्ज करने के लिए स्मार्ट चार्जर का उपयोग करना बेहतर होता है।

चार्जिंग के दौरान ध्यान रखें—

चार्जिंग वोल्टेज 14.7 वोल्ट से अधिक न हो।

धीमी और स्थिर चार्जिंग करें।

चार्ज पूरा होते ही चार्जर हटा दें।

लगातार निगरानी रखें।

गलत चार्जिंग से बैटरी की उम्र कम हो सकती है।

क्या होती है AGM बैटरी?

AGM (Absorbed Glass Mat) बैटरी भी एक सील्ड लीड-एसिड बैटरी है। इसमें ग्लास फाइबर मैट इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित कर स्थिर रखता है।

यह तकनीक मूल रूप से सैन्य विमानों और दूरसंचार प्रणालियों के लिए विकसित की गई थी।

AGM बैटरी के फायदे

पूरी तरह मेंटेनेंस-फ्री

रिसाव-रोधी

झटकों और कंपन से सुरक्षित

ठंडे मौसम में बेहतर प्रदर्शन

तेजी से चार्ज होती है

अधिक पावर आउटपुट देती है

किसी भी दिशा में स्थापित की जा सकती है

AGM बैटरी के नुकसान

फ्लडेड बैटरी से महंगी

अधिक तापमान में प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है

ओवरचार्जिंग से नुकसान का खतरा

उपयोग

कार

मोटरसाइकिल

नाव

ATV वाहन

स्नोमोबाइल

सोलर सिस्टम

क्या AGM बैटरी ज्यादा समय तक चलती है?

AGM बैटरी सामान्यतः 3 से 8 साल तक चल सकती है। यह फ्लडेड बैटरी की तुलना में दो से तीन गुना अधिक जीवन प्रदान करती है।

साथ ही, AGM बैटरियां फ्लडेड बैटरियों की तुलना में पांच गुना तेजी से चार्ज हो सकती हैं।

कौन-सी बैटरी सबसे बेहतर?

विशेषज्ञों के अनुसार—

कम बजट के लिए फ्लडेड बैटरी बेहतर विकल्प है।

लंबी उम्र और कम रखरखाव के लिए जेल बैटरी उपयुक्त है।

उच्च प्रदर्शन और तेज चार्जिंग के लिए AGM बैटरी सबसे अच्छी मानी जाती है।

हालांकि अंतिम चयन आपकी जरूरत, उपयोग और बजट पर निर्भर करता है।

जेल, AGM और फ्लडेड—तीनों बैटरियां लीड-एसिड तकनीक पर आधारित हैं, लेकिन उनकी संरचना और प्रदर्शन में महत्वपूर्ण अंतर है। यदि आप कम रखरखाव और लंबी उम्र चाहते हैं तो जेल या AGM बैटरी बेहतर विकल्प हो सकती है, जबकि कम लागत वाले समाधान के लिए फ्लडेड बैटरी अभी भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। Edited by : Sudhir Sharma