सोमवार, 1 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. समाचार
  4. driving license new rules india private driving test centres dl application process
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 1 जून 2026 (17:29 IST)

Driving License New Rules: आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदला, RTO जाए बिना ऐसे मिलेगा DL

Driving License New Rules India
अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कई मामलों में लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए नियमों के तहत सरकार से मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित कर सकेंगे। इन संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और टेस्ट पास करने वाले आवेदकों को प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा।

क्या है नया नियम?

सरकार द्वारा अधिकृत निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ड्राइविंग टेस्ट ले सकेंगे।
टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड कर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
कई मामलों में आरटीओ में अलग से ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी।

 

लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन?
सारथी परिवहन पोर्टल पर जाएं।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लें।
टेस्ट पास करने के बाद प्राप्त सर्टिफिकेट अपलोड करें।
निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

आम लोगों को क्या होगा फायदा?

आरटीओ में भीड़ और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अधिक सरल और तेज होगी।
प्रशिक्षित ड्राइवरों की संख्या बढ़ेगी, जिससे सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिलेगी।

किन बातों का रखें ध्यान?

केवल सरकार द्वारा अधिकृत और मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का ही चयन करें। आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट या सारथी पोर्टल पर नवीनतम दिशा-निर्देश जरूर जांच लें। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

और भी वीडियो देखें

Flex Fuel Vehicle : पेट्रोल की टेंशन खत्म, 3 जून को Hero की एथेनॉल बाइक और 4 जून को Maruti की E100 कार लॉन्च, जानिए क्या होंगी खूबियां

Flex Fuel Vehicle : पेट्रोल की टेंशन खत्म, 3 जून को Hero की एथेनॉल बाइक और 4 जून को Maruti की E100 कार लॉन्च, जानिए क्या होंगी खूबियांभारत में वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की दिशा में इस सप्ताह बड़ा कदम उठने जा रहा है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार के लिए अपने पहले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को पेश करने की तैयारी में हैं। हीरो मोटोकॉर्प 3 जून को अपनी पहली एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी, जबकि मारुति सुजुकी 4 जून को देश की पहली मास-मार्केट फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार पेश करने जा रही है।

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत कैसे तय होती है, खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? कीमत के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं बेहद जरूरी

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत कैसे तय होती है, खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? कीमत के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं बेहद जरूरीपेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लोगों की पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटी या स्कूटर खरीद रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी मॉडल और उसकी कीमत जानने से पहले यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की ऑन-रोड कीमत कैसे तय होती है और इसमें कौन-कौन से फैक्टर शामिल होते हैं।

Hero Super Splendor XTEC 2.0 भारत में लॉन्च, 72kmpl माइलेज और नए फीचर्स के साथ कीमत ₹86,500

Hero Super Splendor XTEC 2.0 भारत में लॉन्च, 72kmpl माइलेज और नए फीचर्स के साथ कीमत ₹86,500Hero MotoCorp ने भारत में नई Super Splendor XTEC 2.0 लॉन्च कर दी है। यह कम्यूटर मोटरसाइकिल कंपनी की लोकप्रिय 125cc बाइक रेंज में स्टाइलिंग अपडेट और नए फीचर्स के साथ पेश की गई है। नई Super Splendor XTEC 2.0, Hero की 125cc लाइनअप में Glamour, Glamour X और Xtreme 125R के साथ शामिल होगी।

100 साल पहले ही अमेरिका की सड़कों पर दौड़ रही थीं इलेक्ट्रिक कारें (EV), कैसे गायब हो गईं? चौंकाने वाला सच

100 साल पहले ही अमेरिका की सड़कों पर दौड़ रही थीं इलेक्ट्रिक कारें (EV), कैसे गायब हो गईं? चौंकाने वाला सचआज दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को “भविष्य की तकनीक” बता रही है। सरकारें EV को बढ़ावा दे रही हैं, कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं और लोग इसे पेट्रोल-डीजल का विकल्प मान रहे हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला सच यह है कि इलेक्ट्रिक कारें कोई नई खोज नहीं हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com