Driving License New Rules: आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदला, RTO जाए बिना ऐसे मिलेगा DL

अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कई मामलों में लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए नियमों के तहत सरकार से मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित कर सकेंगे। इन संस्थानों में प्रशिक्षण लेने और टेस्ट पास करने वाले आवेदकों को प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा।

क्या है नया नियम?

सरकार द्वारा अधिकृत निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ड्राइविंग टेस्ट ले सकेंगे।

टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड कर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

कई मामलों में आरटीओ में अलग से ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी।

सारथी परिवहन पोर्टल पर जाएं।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लें।

टेस्ट पास करने के बाद प्राप्त सर्टिफिकेट अपलोड करें।

आम लोगों को क्या होगा फायदा?

आरटीओ में भीड़ और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अधिक सरल और तेज होगी।

प्रशिक्षित ड्राइवरों की संख्या बढ़ेगी, जिससे सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को सुविधा मिलेगी।

किन बातों का रखें ध्यान?

केवल सरकार द्वारा अधिकृत और मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का ही चयन करें। आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट या सारथी पोर्टल पर नवीनतम दिशा-निर्देश जरूर जांच लें। Edited by : Sudhir Sharma

लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन?