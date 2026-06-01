सूर्या हत्याकांड पर CM योगी की चेतावनी, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार नहीं, नालायक औलादों को समझाना जरूरी, सामने खरदूषण तो शस्त्र उठाना होगा

सूर्या हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी" किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, तो यह समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से आए जिन परिवारों की पुश्तैनी संपत्तियों पर वर्षों पहले कब्जा कर लिया गया था, उन्हें दशकों तक न्याय नहीं मिला। उनकी सरकार ने चौथी पीढ़ी में उन विस्थापित परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 1,645 परिवारों को भूमि स्वामित्व के दस्तावेज सौंपे गए हैं, जिससे लगभग 8 से 10 हजार लोगों को लाभ मिलेगा।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस करेगा तो देश उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य शक्ति और आधुनिक रक्षा तकनीक देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। Edited by : Sudhir Sharma