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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : शुक्रवार, 29 मई 2026 (16:16 IST)

Hero Super Splendor XTEC 2.0 भारत में लॉन्च, 72kmpl माइलेज और नए फीचर्स के साथ कीमत ₹86,500

Hero Super Splendor XTEC 2.0
Hero MotoCorp ने भारत में नई Super Splendor XTEC 2.0 लॉन्च कर दी है। यह कम्यूटर मोटरसाइकिल कंपनी की लोकप्रिय 125cc बाइक रेंज में स्टाइलिंग अपडेट और नए फीचर्स के साथ पेश की गई है। नई Super Splendor XTEC 2.0, Hero की 125cc लाइनअप में Glamour, Glamour X और Xtreme 125R के साथ शामिल होगी।
 

कीमत

 
Hero Super Splendor XTEC 2.0 की एक्स-शोरूम कीमत 86,500 रुपये रखी गई है। यह मौजूदा Super Splendor XTEC फ्रंट डिस्क वेरिएंट से सस्ती है, जिसकी कीमत 88,044 रुपये (एक्स-शोरूम) है।
 

डिजाइन और फीचर्स

नई Super Splendor XTEC 2.0 में ड्यूल-टोन ग्राफिक्स, XTEC 2.0 बैजिंग, 3D एम्बेलिशमेंट, रिम टेप और स्टिच्ड ड्यूल-टेक्सचर सीट जैसे कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं। यह बाइक पांच कलर ऑप्शंस — Glossy Black, Candy Blazing Red, Matte Axis Grey, Matte Nexus Blue और Matte Chestnut Brown में उपलब्ध होगी। फीचर्स की बात करें तो बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, इस बार बाइक में हैजार्ड लाइट्स भी जोड़ी गई हैं, जो Super Splendor सीरीज में पहली बार देखने को मिली हैं। यह फीचर शहर और हाईवे राइडिंग के दौरान काफी उपयोगी माना जा रहा है।
 

इंजन और माइलेज

नई Super Splendor XTEC 2.0 में 124.7cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 7,500 rpm पर 10.55 bhp की पावर और 6,000 rpm पर 10.6 Nm टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में Hero का Advanced Programmed Fuel Injection (APFI) सिस्टम और i3S idle stop-start टेक्नोलॉजी दी गई है।
 
हालांकि बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इसका माइलेज अब बढ़कर 72 kmpl हो गया है, जबकि पुराने XTEC मॉडल में यह 68 kmpl था। कंपनी के अनुसार APFI और i3S सिस्टम में किए गए सुधारों की वजह से माइलेज बेहतर हुआ है। Edited by : Sudhir Sharma
 
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