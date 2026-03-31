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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मंगलवार, 31 मार्च 2026 (16:03 IST)

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a
जब  Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।
 

मनभावन डिजाइन 

इस फोन की सबसे बड़ी खूबी इसका डिजाइन है, जो नियमित इस्तेमाल के बाद ही समझ आती है। हाल के वर्षों में आए किसी भी स्मार्टफोन के विपरीत, Pixel 10a में पूरी तरह से फ्लैट बैक पैनल दिया गया है। इसका कैमरा मॉड्यूल मैट मेटल बॉडी के अंदर बिल्कुल सपाट बैठा है। यह स्मूथ और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे एक प्रीमियम अहसास देती है।
 
फ्लैट रियर का व्यावहारिक लाभ यह है कि यूजर्स  इसे डेस्क पर रखकर बिना हाथ में उठाए आसानी से टाइपिंग या मैसेजिंग कर सकते हैं। सुनने में यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन रोजमर्रा के एर्गोनॉमिक्स में यह एक बड़ा बदलाव है।
 
 
गूगल ने इसे Apple के अपकमिंग iPhone 17e से ठीक पहले उतारा है। दोनों ही फोन 15 साल पुराने iPhone 4s की याद दिलाते हैं। Pixel 10a का 'मिनिमलिस्टिक' लुक गूगल की साफ-सुथरी सौंदर्य बोध (Aesthetics) की नीति के अनुरूप है। 
 
इसमें मौजूद Tensor G4 चिप मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त है। यह एक साथ सोशल मीडिया, दर्जनों ब्राउजर टैब और म्यूजिक स्ट्रीमिंग को बिना किसी बड़ी रुकावट के संभालने में सक्षम है।  इसका 6.3-इंच का OLED पैनल बेहतरीन कलर्स और शार्पनेस देता है। हालांकि गूगल ने 'फास्ट रिफ्रेश रेट' को डेवलपर सेटिंग्स के अंदर छिपा रखा है, जिसे यूजर को मैन्युअल रूप से इनेबल करना होगा।
 

कितने दमदार कैमरा और बैटरी 

50,000 रुपए से कम की श्रेणी में Pixel 10a वर्तमान में भारत का सबसे बेहतरीन फोटोग्राफी फोन बनकर उभरा है।  इसका 48-मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा Pixel 9a की तुलना में अधिक शार्प तस्वीरें लेता है। गूगल के सिग्नेचर 'कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी' एल्गोरिदम इसे Pixel 10 और 10 Pro के स्तर का अनुभव प्रदान करते हैं।  फोन सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक आसानी से चलता है। इसमें अब 30W फास्ट चार्जिंग और 10W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है।

कमियां जो अखरती हैं 

इतनी खूबियों के बावजूद, भारी वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के दौरान फोन काफी गर्म हो जाता है, जिससे परफॉर्मेंस में गिरावट (Lags) महसूस की जा सकती है। साथ ही, इसमें मैग्नेटिक स्नैप-ऑन चार्जिंग का सपोर्ट न होना उन लोगों को खटक सकता है जो आधुनिक वायरलेस एक्सेसरीज के शौकीन हैं।
 

तो क्या खरीद सकते हैं स्मार्टफोन

यदि आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो दिखने में क्लासी हो, जिसका कैमरा शानदार हो और जो रोजमर्रा के काम आसानी से निपटा सके, तो Pixel 10a एक ठोस विकल्प है। Edited by: Sudhir Sharma
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