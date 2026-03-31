बंगाल में भाजपा उम्‍मीदवारों की चौथी सूची जारी, जानिए कौन कहां से लड़ रहा चुनाव?

BJP Candidates Fourth List for Bengal : भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। भाजपा की नई सूची में 13 उम्‍मीदवारों के नाम हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा गया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संतोष पाठक को भाजपा ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्‍मीदवार को भी बदला है। मयनागुड़ी सीट से दालिम रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है, कौशिक रॉय का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। आज पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में शामिल हो गए।

सूची में 13 उम्‍मीदवारों के नाम भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। भाजपा की नई सूची में 13 उम्‍मीदवारों के नाम हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर को उत्तर 24 परगना जिले के बागदा से मैदान में उतारा गया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए संतोष पाठक को भाजपा ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है।

एक उम्‍मीदवार को भी बदला इसके साथ ही पार्टी ने दूसरी सूची में घोषित एक उम्‍मीदवार को भी बदला है। मयनागुड़ी सीट से दालिम रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है, कौशिक रॉय का टिकट काटकर उन्हें मैदान में उतारा गया है। नईश्यामल हाटी हावड़ा दक्षिण से, प्रदीप लोढ़ा गारबेटा से, अरिजीत रॉय बाराबनी से और गिरिजा शंकर रॉय नटबारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है।

कहां से लड़ रहे सुवेंदु अधिकारी? भाजपा के सबसे बड़े नेता सुवेंदु अधिकारी राज्य में 2 सीटों से लड़ रहे हैं। सूची में सोनारपुर उत्तर से देबाशीष धर को उतारा है। मेमारी सीट से मानव गुहा को मौका मिला है। चंडीपुर सीट से पीयूष कांति दास को टिकट मिला है। पंचला सीट से रंजन कुमार पॉल चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने संदेशखाली हिंसा के बाद चर्चा में आई रेखा पात्रा को फिर से मौका दिया है। वे हिंगलगंज से लड़ रही हैं।

अब तक 288 उम्मीदवारों की घोषणा इसके अलावा भाजपा ने पानीहाटी सीट से आरजीकर कांड मृतक लेडी डॉक्टर की मां को उतारा है। सूची के साथ ही भाजपा ने राज्य की 294 सीटों में से अब तक कुल 288 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब केवल 6 सीटों पर ही उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है।

लिएंडर पेस भाजपा में शामिल, टीएमसी को लगा बड़ा झटका पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। आज पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। 2021 में पूर्व टेनिस खिलाड़ी पेस ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए थे।

भाजपा में शामिल होने के बाद लिएंडर पेस ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे जिस तरह मौका दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं।