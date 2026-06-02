IT शेयरों में तेजी से बाजार में आई बहार, Sensex 383 अंक उछला, Nifty भी पहुंचा 23480 के पार

Share Market Update News : आईटी शेयरों में बड़ी रैली के कारण भारतीय शेयर बाजार में आज बहार आ गई। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 382.50 अंक या 0.52 प्रतिशत उछलकर 74649.84 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 100.95 अंक या 0.43 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23483.55 पर पहुंच गया। दिनभर के कारोबार में IT, FMCG और ऑटो सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी आईटी में 4.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ सूचकांकों में टॉप गेनर रहा।





दिनभर के कारोबार में IT, FMCG और ऑटो सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी आईटी में 4.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ सूचकांकों में टॉप गेनर रहा। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में सबसे ज्यादा 6.53 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया।





इससे पहले यानी 1 जून को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी, जब बीएसई का सेंसेक्स 508 अंक टूटकर 74267 पर बंद हुआ था, वहीं एनएसई का निफ्टी भी 165 अंक गिरकर 23382 पर आ गया था।

Edited By : Chetan Gour