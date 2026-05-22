Share Bazaar में आई रौनक, Sensex 232 अंक उछला, Nifty भी 23700 के पार

Share Market Update News : विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई मजबूती और बैंकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्र के शेयरों में जोरदार लिवाली के दम पर भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन सकारात्मक रुख के साथ विदा ली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 231.99 अंक यानी 0.31 प्रतिशत बढ़कर 75415.35 अंक पर आ गया, जबकि एनएसई का निफ्टी 64.60 अंक यानी 0.27 प्रतिशत बढ़कर 23719.30 अंक पर रहा।

कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 231.99 अंक यानी 0.31 प्रतिशत बढ़कर 75415.35 अंक पर आ गया, जबकि एनएसई का निफ्टी 64.60 अंक यानी 0.27 प्रतिशत बढ़कर 23719.30 अंक पर रहा। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से ट्रेंट लिमिटेड, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयर प्रमुख रूप से बढ़त में रहे।





प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली से बीएसई सेंसेक्स 135 अंक टूटा जबकि एनएसई निफ्टी में 4 अंक की मामूली गिरावट आई। निफ्टी के टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और बजाज फिनसर्व शामिल रहे।

Edited By : Chetan Gour