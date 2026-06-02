मंगलवार, 2 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Is Indore Water Damaging Kidneys?
Written By Author नवीन रांगियाल

क्‍या किडनी खराब कर रहा इंदौर का पानी? कांग्रेस के दावे में पानी के 98 सैंपल फेल, महापौर ने पानी पीकर दी चुनौती

इंदौर में पिछले 5 साल में डायलिसिस के 59 फीसदी मरीज बढ़े, क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स?

Indore Water
इंदौर के भागरीरथपुरा में पिछले दिनों दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से इंदौर के देश के सबसे स्‍वच्‍छ शहर होने के तमगे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में इंदौर जल संकट की त्रासदी ने एक बार फिर से पानी पर प्रश्‍न चिन्‍ह लगा दिया है।

दरअसल, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर नगर निगम और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की जांच में 240 में से 98 पानी के सैंपल फेल पाए गए, जिनमें ई-कोलाई समेत हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं। जीतू पटवारी ने सरकार से इंदौर का वाटर ऑडिट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इंदौर में पानी की वजह से किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए इंदौर के महापौर पुष्‍यमित्र भार्गव सोमवार को सुदामा नगर इलाके में पहुंचे। वहां स्‍थानीय लोगों की मौजूदगी में सीधे नल से आने वाला पानी पिया और कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए चुनौती दी।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्‍या वाकई पानी की वजह से किडनी पर कोई असर होता है। वेबदुनिया ने इस मुद्दे पर शहर के जानेमाने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्‍टरों और विशेषज्ञों से चर्चा की। जानते हैं कांग्रेस के दावे में आखिर कितना दम है और कैसे पानी आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्‍या है कांग्रेस का दावा : कांग्रेस नेता और प्रदेश अध्‍यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि उन्‍होंने इंदौर में पिये जाने वाले पानी के 240 सैंपल की जांच करवाई थी, जिसमें से 98 पानी के सैंपल फेल पाए गए है। उन्‍होंने दावा किया कि इस पानी में ई-कोलाई समेत दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया मिले हैं, जो लोगों के स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक हैं। कांग्रेस ने इंदौर के 29 वार्डों से पानी के सैंपल लिए, जिन्हें रासायनिक जांच के लिए दिल्ली भी भेजा गया। जांच में 240 में से 98 सैंपल फेल पाए गए। पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया सहित अन्य हानिकारक बैक्टीरिया मिले, जो डायरिया और हैजा जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जीतू पटवारी ने सरकार से इंदौर का वाटर ऑडिट कराने की मांग की है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी को सौंपी जाएगी।

महापौर भार्गव ने दी चुनौती, रिपोर्ट में हेराफेरी : इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने विपक्षी पार्टी पर इंदौर की छवि खराब करने के लिए रिपोर्ट के आंकड़ों और ब्योरे में हेरफेर करने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने तकनीकी खामियां निकालते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने पूरे शहर से 240 नमूने जमा करने का दावा तो किया, लेकिन उनकी सौंपे गए ब्योरे में केवल 130 लोगों के ही नाम दर्ज थे, जिनके घरों से ये सैंपल लिए गए थे। भार्गव ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस बाकी बचे हुए लोगों के नाम और पते भी उजागर करती है, तो हम उनके घरों पर भी अपनी टीम भेजकर पीने के पानी की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स...?
इंदौर के जानेमाने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ शिवशंकर शर्मा ने बताया कि इंदौर में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं, इसके पीछे डायबिटीज, वर्क फ्राम होम कल्‍चर, लाइफ स्‍टाइल आदि है। इसके साथ ही इस दौर में दर्द निवारक मेडिसिन के सेवन का चलन बढ़ा है। नेचरोपैथी दवाइयां भी एक वजह है। विज्ञापन देखकर आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन भी किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। डायनापार अमिकासन एंटीबायोटिक इंजेक्‍शन भी घातक हो सकते है, झोलाछाप डॉक्‍टर लगाते हैं। जिम कल्‍चर में प्रोटीन पावडर का सेवन भी। उन्‍होंने बताया कि किसी भी तरह का डायरिया किडनी खराब कर सकता है। पानी की वजह से डायरिया होता है, जिससे लीवर आंत (जीआई ट्रैक) पर असर होता है, इस वजह से डायरिया और फिर किडनी अफैक्‍ट होती है।

नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ श्रद्धा गोस्‍वामी ने बताया कि किडनी पर असर में डायबीटीज एक बड़ी वजह है। इसके साथ कम उम्र में बच्‍चों में मोटापा होना। हमारे इंदौर में हर खाने में नमक की मात्रा ज्‍यादा होना। बीमार होने पर नीम- हकीम और आयुर्वेदिक दवाइयां लेना, दर्द निवारक दवाओं का सेवन करना। हमारे यहां परंपरा है कि लोग डॉक्‍टरों के पास जाने की बजाए अपने रिश्‍तेदारों की सलाह मानते हैं और घरेलू इलाज लेते हैं। जहां तक पानी की बात है तो यह सीधे किडनी पर असर नहीं करता, लेकिन अमानक या दूषित पानी की वजह से डायरिया होता है और डायरिया से किडनी पर असर होता है। जैसे भागीरथपुरा में हुआ था।

10 साल में शहर में 84 किडनी ट्रांसप्लांट : नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. प्रदीप सालगिया ने बताया कि शहर में वर्तमान में 500 से अधिक डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। वहीं करीब 3500 से अधिक मरीज किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले दस वर्षों में शहर में 84 किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। वहीं 189 मरीज अभी भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग सूची में हैं

एमवाय हास्पिटल में 18 मशीनें : एमवाय अस्पताल की डायलिसिस यूनिट की नर्सिंग हेड निखिता यादव ने बताया कि एमवाय में शुरुआत केवल दो डायलिसिस मशीनें थी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब यहां 18 मशीनें संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस संक्रमित मरीजों के लिए अलग मशीन की व्यवस्था है। यहां एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का भी सुरक्षित तरीके से डायलिसिस किया जाता है। हाल ही में 12 मरीजों की डायलिसिस की गई।
Indore Water
क्‍या कहते हैं मरीज : 34 साल के विक्रम पटेल ने बताया कि वे 2023 से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि वे अब तक 105 से ज्‍यादा बार डायलिसिस करा चुके हैं। वे एमवाय अस्पताल में हफ्ते में दो बार डायलिसिस करवाते हैं। परिवार से किसी से भी किडनी मैच नहीं हुई है।

किस साल कितने हुए डायलिसिस
वर्ष      मरीज
2021    3,490
2022    3,663
2023    4,079
2024    4,420
2025    5,547    
स्रोत:  एमवाय अस्पताल

शहर में 500 से ज्यादा डायलिसिस मशीनें : नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. प्रदीप सालगिया ने बताया कि शहर में वर्तमान में 500 से अधिक डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। वहीं करीब 3500 से अधिक मरीज किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले दस वर्षों में शहर में 84 किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। वहीं 189 मरीज अभी भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग सूची में हैं 
  • इंदौर में किडनी रोगियों की संख्या में वृद्धि, डायलिसिस के मामलों में 59% की बढ़ोत्तरी।
  • एमवाय अस्पताल में डायलिसिस मरीजों की संख्या बढ़ने से 18 मशीनें संचालित।
  • शहर में 500 से अधिक डायलिसिस मशीनें उपलब्ध, लगभग 3500 मरीज किडनी की समस्या से ग्रस्त।
  • इंदौर में पिछले दस वर्षों में 84 किडनी ट्रांसप्लांट, 189 मरीज वेटिंग लिस्ट में।
यह हकीकत है इंदौर की : यह सही है कि इंदौर देश का सबसे स्‍वच्‍छ शहर है। लेकिन पानी की गुणवत्ता के मामले में यह सबसे संक्रमित शहर बनता जा रहा है। लोग किडनी जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हर साल पानी और सीवरेज व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसके बावजूद शहर में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। हाल ही में कई इलाकों से दूषित और गंदे पानी की तस्‍वीरें और वीडियो देखने को मिले।
लेखक के बारे में
नवीन रांगियाल
नवीन रांगियाल DAVV Indore से जर्नलिज्‍म में मास्‍टर हैं। वे इंदौर, भोपाल, मुंबई, नागपुर और देवास आदि शहरों में दैनिक भास्‍कर, नईदुनिया, लोकमत और प्रजातंत्र जैसे राष्‍ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं। करीब 15 साल प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्‍हें फिल्‍ड रिपोर्टिंग का अच्‍छा-खासा अनुभव है। उन्‍होंने अखबार.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Driving License New Rules: आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदला, RTO जाए बिना ऐसे मिलेगा DL

Driving License New Rules: आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदला, RTO जाए बिना ऐसे मिलेगा DLअगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कई मामलों में लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए नियमों के तहत सरकार से मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित कर सकेंगे।

Twisha Sharma Death Case में नया मोड़, CCTV में कैद हुई घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी, CBI ने खोले राज

Twisha Sharma Death Case में नया मोड़, CCTV में कैद हुई घटना, पुलिस मामले की जांच में जुटी, CBI ने खोले राजभोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) डेथ केस में एक गवाह को धमकाने का मामला सामने आया है। ट्विशा की ससुराल के पास पार्लर चलाने वाले नीरज दुबे ने दावा किया है कि वह ट्विशा केस में गवाह है। नीरज दुबे ने आरोप लगाया कि केस के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह के दोस्तों ने उसके साथ बीच सड़क पर हमला किया। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए है। पुलिस वीडियो को संज्ञान में लेकर मामले की जांच में जुट गई है।

Kalita Majhi : कौन हैं कलिता माझी, कभी 4,000 रुपए प्रतिमाह में घरों में करती थीं काम, अब बंगाल में बनीं मंत्री, पढ़िए संघर्ष, मेहनत और राजनीतिक समर्पण की पूरी कहानी

Kalita Majhi : कौन हैं कलिता माझी, कभी 4,000 रुपए प्रतिमाह में घरों में करती थीं काम, अब बंगाल में बनीं मंत्री, पढ़िए संघर्ष, मेहनत और राजनीतिक समर्पण की पूरी कहानीकहते हैं आप अपने काम में मेहनत, लगन और समर्पण जारी रखिए, पता नहीं कब सफलता के शिखर पर पहुंच जाएं। ऐसी कहानी है कलिता माझी की, जो पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार में मंत्री बनी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के प्रमुख चेहरों में कालिता माझी का नाम शामिल रहा। सिर्फ 4,000 रुपए प्रतिमाह की आय पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली कालिता माझी ने सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेकर एक नई पहचान हासिल कर ली।

Flex Fuel Vehicle : पेट्रोल की टेंशन खत्म, 3 जून को Hero की एथेनॉल बाइक और 4 जून को Maruti की E100 कार लॉन्च, जानिए क्या होंगी खूबियां

Flex Fuel Vehicle : पेट्रोल की टेंशन खत्म, 3 जून को Hero की एथेनॉल बाइक और 4 जून को Maruti की E100 कार लॉन्च, जानिए क्या होंगी खूबियांभारत में वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देने की दिशा में इस सप्ताह बड़ा कदम उठने जा रहा है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार के लिए अपने पहले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को पेश करने की तैयारी में हैं। हीरो मोटोकॉर्प 3 जून को अपनी पहली एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी, जबकि मारुति सुजुकी 4 जून को देश की पहली मास-मार्केट फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार पेश करने जा रही है।

चीन की परमाणु प्रलय की तैयारी? रेगिस्तान में बिछाया मिसाइलों का खौफनाक जाल, सीधे अमेरिका पर निशाना!

चीन की परमाणु प्रलय की तैयारी? रेगिस्तान में बिछाया मिसाइलों का खौफनाक जाल, सीधे अमेरिका पर निशाना!China Nuclear Expansion: चीन के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी Reuters द्वारा विश्लेषित हालिया उपग्रह तस्वीरों में चीन के उत्तर-पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में तेजी से विकसित हो रहे विशाल सैन्य ढांचे का खुलासा हुआ है।

और भी वीडियो देखें

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: जून के बिल में नहीं जुड़कर आएगा 10% अतिरिक्त चार्ज, नियामक आयोग का बड़ा फैसला!

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: जून के बिल में नहीं जुड़कर आएगा 10% अतिरिक्त चार्ज, नियामक आयोग का बड़ा फैसला!उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की ओर से बिजली बिल में 10 फीसदी ईंधन अधिभार लगाए जाने संबंधी फैसले को गैर कानूनी करार दिया। आयोग ने इस मामले में 7 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। बहरहाल इस फैसले के बाद ईंधन अधिभार के रूप में 10 फीसदी की वसूली नहीं की जा सकेगी।

LIVE: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले अन्नामलाई

LIVE: भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले अन्नामलाईLatest News Today Live Updates in Hindi : भाजपा से मोहभंग की खबरों के बीच तमिलनाडु भाजपा के दिग्गज नेता अन्नामलाई आज दिल्ली में है। यहां वे पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं। पल पल की जानकारी...

उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने 276 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- साढ़े 4 वर्षों में 33 हजार युवाओं को मिली नौकरी

उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने 276 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- साढ़े 4 वर्षों में 33 हजार युवाओं को मिली नौकरीChief Minister Pushkar Singh Dhami : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यसेवक सदन में 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें वन विभाग में 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग में 65 और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चयनित 14 अभ्यर्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि पिछले साढ़े 4 वर्षों में लगभग 33 हजार युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता एवं मेरिट के आधार पर सरकारी सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

IIT रुड़की से B.Tech कर बना 'बाबा'; मथुरा में ऑनलाइन गीता ज्ञान की आड़ में युवतियों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार!

IIT रुड़की से B.Tech कर बना 'बाबा'; मथुरा में ऑनलाइन गीता ज्ञान की आड़ में युवतियों के शोषण के आरोप में गिरफ्तार!Mathura News in Hindi : उत्तर प्रदेश के मथुरा में गीता ज्ञान की आड़ में युवतियों का यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने आईआईटीयन बाबा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर युवतियों को नशीला पदार्थ देकर यौन उत्पीड़न करने और धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं।

गुजरात गृह विभाग एक्शन मोड में, हर्ष संघवी की देर रात हाई लेवल बैठक, 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत गुजरात पुलिस को मिला 'फ्री-हैंड'

गुजरात गृह विभाग एक्शन मोड में, हर्ष संघवी की देर रात हाई लेवल बैठक, 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत गुजरात पुलिस को मिला 'फ्री-हैंड'गुजरात के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने देर रात उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस डिजिटल और कानूनी सुरक्षा बैठक में कई प्रमुख निर्णय लिए गए। उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की समग्र आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून का शासन अधिक मजबूत करना था। बैठक में वर्तमान समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com