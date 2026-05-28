गुरुवार, 28 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Occupation of ponds has reduced the water level in indore
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : गुरुवार, 28 मई 2026 (14:25 IST)

तालाबों को निगल गए भू-माफिया, बूंद-बूंद को तरसा इंदौर, क्या नर्मदा का चौथा चरण बचा पाएगा शहर?

नर्मदा का 360 एमएलडी पानी भी नहीं बुझा पा रहा शहर की प्‍यास, कैसे मिलेगी निजात?

indore water crisis
इंदौर भीषण पानी के संकट से जूझ रहा है। कई गली मोहल्‍लों और इलाकों में पानी नहीं मिल रहा है। लोग बूंद- बूंद के लिए तरस रहे हैं। निगम के टैंकर पानी लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, वहीं निजी टैंकरों ने मनमानी शुरू कर दी है। ऐसे में इंदौर के परंपरागत पानी के स्‍त्रोत के बारे में भी चर्चा हो रही है। ज्‍यादातर तालाबों को बर्बाद कर दिया गया है या उनकी जमीनों पर कब्‍जे हो चुके हैं। जिससे शहर का वॉटर लेवल कम हो चुका है। हालत यह है कि अब तक नर्मदा के तीन चरणों के बाद भी शहर प्‍यासा है। अब नर्मदा के चौथे चरण लाने की योजना है, सवाल यह है कि शहर के पारंपरिक स्‍त्रोत को सूखाकर पूरी तरह से नर्मदा पर निर्भर होने से शहर का जल संकट दूर हो जाएगा।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में शहर के कुएं-बावडिय़ों के साथ ही यहां के तालाब भी खत्‍म होने लगे हैं या उन पर आसपास लोगों ने कब्‍जे जमा लिए है, जिससे ज्‍यादातर तालाब सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं, इससे इंदौर का भू-जल स्‍तर यानी वॉटर लेवल तेजी से गिरा है और इस साल शहर में जल के संकट ने विकराल रूप ले लिया है।

700 एकड़ जमीनें गायब: बता दें कि शहर में कई कुएं-बावडिय़ों को बंद कर ऊपर मल्टियां बना दी, तो कॉलोनियां भी कट गई। अब यही स्थिति तालाबों के कैचमेंट एरिया पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण के चलते हुई है। लगभग ढाई हजार एकड़ तालाबों की जमीनों में से 700 एकड़ जमीनें गायब हो गई।

क्‍या चौथा चरण दूर करेगा जल संकट : नगर निगम के कर्णधार सिर्फ नर्मदा के भरोसे ही रहते हैं। तीन चरणों के बाद अब डेढ़ हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर चौथा चरण लाने का दावा किया जा रहा है। इसमें दावा किया गया कि इंदौर का जलसंकट दूर हो जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि तेजी से चारों तरफ बढ़ रहे इंदौर की आबादी 50 लाख पार की है और नर्मदा का पानी कम मिलता ही है, वहीं बोरिंग भी तेजी से सूखने लगे। वैसे भी लगभग आधी आबादी बोरिंगों पर ही निर्भर है। अभी चूंकि अधिकांश बोरिंग बंद हो गए, जिससे पूरी निर्भरता नर्मदा पर आ गई और शहरभर में जलसंकट को लेकर त्राहिमाम् मचा है। यहां तक कि प्रमुख तालाब भी या तो सुख गए या उनमें आधा पानी ही फिलहाल बचा है।
indore water crisis
खतरे में तालाब, कब्जे हुए, कॉलोनी कटी : इतना ही नहीं, बिलावली, सुख निवास सहित अन्य तालाबों की जमीनें ही कम हो गई और लगभग 700 एकड़ में अतिक्रमण और अवैध कब्जे हो गए, जहां कॉलोनी कट गई। मैरिज गार्डन, बिल्डिंगें-मल्टियां तन गई। यहां तक कि बायपास के आसपास दो दर्जन तालाब रिकॉर्ड में बताए जाते हैं। इनमें से भी आधा दर्जन से अधिक तालाब गायब हो गए। इन पर सडक़ों से लेकर अन्य निर्माण हो गए। वहीं अन्य तालाब भी खतरे की कगार पर हैं। हर साल गर्मियों में इन तालाबों की गाद निकालने, चैनलों की सफाई करने का अभियान भी चलता है। कल भी कलेक्टर शिवम वर्मा और निगमायुक्त क्षितिज सिंघल सिरपुर और लिम्बोदी तालाब का अवलोकन करने पहुंचे और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रहे संरक्षण और विकास कार्यों को देखा। निगमायुक्त ने जिन चैनलों की सफाई के निर्देश दिए उनमें केलोद करताल चैनल, मोरोद माचला चैनल, निपानिया तालाब चैनल, भंवरासाला तालाब चैनल सफाई का कार्य पूर्ण, रेवती रेंज चैनल, राव बिलावली चैनल, ओएस्टर से लिंबोदी तालाब, सिरपुर तालाब कैट से आने वाली चैनल, सेज यूनिवर्सिटी के सामने बिलावली तालाब की चैनल, ओमेक्स हील्स से निकलने वाली बिलावली तालाब की चैनल शामिल है।

तालाबों को बर्बाद करने से आया संकट : शहर के आसपास कई तालाब हैं, लेकिन इन तालाबों की लगातार उपेक्षा की गई। कहीं अतिक्रमण हो गया तो कहीं पानी चोरी हो रहा है। इसके साथ ही नर्मदा परियोजनाओं के बाद तालाबों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बजाय उनके कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण बढ़ गए। परिणामस्वरूप अब बारिश में भी तालाब पूरी तरह नहीं भर पाते और गर्मियों में सूख जाते हैं। इससे भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और बोरिंग सूखने लगे हैं।

यशवंत सागर से 35 एमएलडी : यशवंत सागर की संग्रहण क्षमता बढ़ाई गई, लेकिन उससे जलापूर्ति क्षमता नहीं बढ़ सकी। वर्तमान में यहां से लगभग 35 एमएलडी पानी लिया जा रहा है। यदि इसकी आपूर्ति क्षमता बढ़ाई जाए और इसे नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना से जोड़ा जाए, तो शहर के पश्चिमी हिस्से में पानी की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। साथ ही शहर में वॉटर रिचार्जिंग को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं है। नगर निगम ने भी बड़े स्तर पर रिचार्जिंग स्पॉट विकसित नहीं किए हैं।

48 वर्षों में नर्मदा के तीन चरण : 70 के दशक में इंदौर में सूखे जैसे हालात बन गए थे। तब शहर में नर्मदा का पानी लाने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ। करीब एक माह तक चले आंदोलन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नर्मदा परियोजना को मंजूरी दी।

तब से अब तक क्‍या क्‍या हुआ?
पहला चरण : पहला चरण वर्ष 1978 में शुरू हुआ, जिसमें 90 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) पानी इंदौर लाया गया।
दूसरा चरण : दूसरा चरण वर्ष 1990 में शुरू हुआ और इसमें भी 90 एमएलडी पानी जोड़ा गया।
तीसरा चरण : बढ़ती आबादी को देखते हुए तीसरे चरण की जरूरत महसूस हुई। वर्ष 2014 में शुरू हुए तीसरे चरण के तहत 360 एमएलडी पानी शहर को मिलने लगा।

75 लाख आबादी के हिसाब से होगा प्‍लान : चरण लगभग 25 लाख आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, लेकिन बाद में 29 गांव नगर निगम सीमा में शामिल कर लिए गए। वहां भी नर्मदा लाइन बिछाने की जिम्मेदारी निगम पर आ गई। अब शहर की आबादी 35 लाख से अधिक हो चुकी है। इसी को देखते हुए नगर निगम अब चौथे चरण की योजना लगभग 75 लाख आबादी की जरूरतों के अनुसार बना रहा है। इस परियोजना पर लगभग 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold : इतना सस्ता हुआ सोना, क्या आगे और गिरेंगी कीमतें

Gold : इतना सस्ता हुआ सोना, क्या आगे और गिरेंगी कीमतेंराष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) मांग बढ़ने के बीच सोना 1,100 रुपए टूटकर 1.61 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

ट्रंप का Abraham Accord आखिर क्या है? पाकिस्तान में क्यों मचा सियासी तूफान

ट्रंप का Abraham Accord आखिर क्या है? पाकिस्तान में क्यों मचा सियासी तूफानअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान के कारण पाकिस्तान के सियासी और सैन्य गलियारों में खलबली मचा हुई है। ट्रंप ने ईरान से जुड़ी शांति वार्ता को 'अब्राहम एकॉर्ड्स' (Abraham Accords) के विस्तार से जोड़ते हुए पाकिस्तान समेत कई प्रमुख मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करने की अपील की है। इसके चलते पाक कट्टरपंथियों ने शाहबाज शरीफ और आसीफ मुनीर को धमकी दी है। चलिए जानते हैं कि यह अब्राहम अकॉर्ड है।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

अवैध घुसपैठ पर कैसे काम करेगा हाईपावर्ड डेमोग्राफी मिशन, गृह मंत्री शाह के सीमाओं के 15 KM दायरे में जीरो टॉलरेंस के निर्देश

अवैध घुसपैठ पर कैसे काम करेगा हाईपावर्ड डेमोग्राफी मिशन, गृह मंत्री शाह के सीमाओं के 15 KM दायरे में जीरो टॉलरेंस के निर्देशमोदी सरकार ने बॉर्डर राज्यों में जनसंख्या असंतुलन पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इससे पहले SIR के खौफ से भी सैकड़ों बांग्लादेशी बंगाल छोड़ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए सख्त कार्रवाई करने को कहा है।

ट्रंप के जाल में फंसे मुनीर, लश्कर की खुली चेतावनी, पाकिस्तान में भड़क सकता है गृहयुद्ध

ट्रंप के जाल में फंसे मुनीर, लश्कर की खुली चेतावनी, पाकिस्तान में भड़क सकता है गृहयुद्धPakistan Civil War Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने पाकिस्तान के सियासी और सैन्य गलियारों में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने ईरान से जुड़ी शांति वार्ता को 'अब्राहम एकॉर्ड्स' (Abraham Accords) के विस्तार से जोड़ते हुए पाकिस्तान समेत कई प्रमुख मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध सामान्य करने की अपील की है।

और भी वीडियो देखें

भारत के 5th Gen Fighter Jet AMCA प्रोजेक्ट को रफ्तार, मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को भेजा टेंडर

भारत के 5th Gen Fighter Jet AMCA प्रोजेक्ट को रफ्तार, मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को भेजा टेंडरदेश के महत्वाकांक्षी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के साझेदार के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे भारत के सबसे बड़े स्वदेशी एयरोस्पेस कार्यक्रमों में से एक माना जा रहा है।

इंडिगो-एयर इंडिया ने रद्द कीं सैकड़ों उड़ानें, मारुति और हुंडई की कारें भी जून से होंगी महंगी!

इंडिगो-एयर इंडिया ने रद्द कीं सैकड़ों उड़ानें, मारुति और हुंडई की कारें भी जून से होंगी महंगी!भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइनों—इंडिगो और एयर इंडिया ने जून और जुलाई के लिए अपनी नियोजित घरेलू उड़ानों में भारी कटौती की है। विमानन उद्योग इस समय ईरान युद्ध के बाद विमान ईंधन की कीमतों में आई भारी तेजी से जूझ रहा है। इधर कार कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं।

BJP का 4 राज्यों में बड़ा बदलाव, दिल्ली की कमान हर्ष मल्होत्रा को, हरियाणा में पहली बार महिला अध्यक्ष

BJP का 4 राज्यों में बड़ा बदलाव, दिल्ली की कमान हर्ष मल्होत्रा को, हरियाणा में पहली बार महिला अध्यक्षभाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 4 राज्यों में नए अध्यक्ष के नाम का एलान किया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। वे वीरेंद्र सचदेवा का स्थान लेंगे।

गुजरात सरकार की किसानों को बड़ी सौगात: अब 300 रुपए प्रति मीटर तार फेंसिंग सहायता

गुजरात सरकार की किसानों को बड़ी सौगात: अब 300 रुपए प्रति मीटर तार फेंसिंग सहायतागुजरात के किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने खेतों में खड़ी फसल को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए चलाई जा रही 'कटीले तारों की बाड़ (तार फेंसिंग) योजना' के नियमों में किसानों के हित में बड़ा बदलाव किया है। अब से किसानों को तार फेंसिंग के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता 200 रुपए से बढ़ाकर सीधे 300 रुपए प्रति मीटर कर दी गई है।

गुजरात सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 36 सेक्शन अधिकारियों के तबादले, 81 DySO को प्रमोशन

गुजरात सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 36 सेक्शन अधिकारियों के तबादले, 81 DySO को प्रमोशनगुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर सचिवालय के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण और व्यापक बदलाव किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 36 सेक्शन अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला (प्रमोशन) कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्रशासनिक कामकाज को अधिक मजबूत बनाने के लिए 81 नायब सेक्शन अधिकारियों (DySO) को सेक्शन अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com