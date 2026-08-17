CJP कार्यकर्ता के पिता की पीट-पीटकर जान ली, बंगाल में सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाना पड़ा भारी, दीपके ने साधा निशाना

CJP Worker Father Murder in West Bengal: पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'स्कूल ठीक करो' एक सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था को उजागर करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाने वाले कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के पिता मुहम्मद माफिक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भारी बवाल मचा हुआ है। घटना के बाद बड़ी संख्या में सीजेपी कार्यकर्ता हफीज के घर पहुंचे।

क्या है पूरा मामला?

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों और स्कूल प्रबंधन से जुड़े कुछ असामाजिक तत्वों में भारी नाराजगी फैल गई। आरोप है कि इसी रंजिश के तहत दबंगों के एक समूह ने CJP कार्यकर्ता के घर पर धावा बोल दिया। दबंगों ने लाठी-डंडों से बुजुर्ग की बेदर्दी से पिटाई की। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें निकटतम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

क्या कहा सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने?

घटना की जानकारी मिलते ही CJP के प्रमुख अभिजीत दीपके ने इस जघन्य हत्याकांड पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बंगाल में सच बोलना और भ्रष्टाचार या बदहाली को उजागर करना कितना खतरनाक हो चुका है। महज एक सरकारी स्कूल की बदहाली का सच सामने लाने पर एक बेकसूर पिता की जान ले ली गई। अपराधियों को सत्ता और स्थानीय प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। CJP इस मामले में शांत नहीं बैठेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

पुलिस की कार्रवाई और इलाके में तनाव

घटना के बाद से क्षेत्र में भारी तनाव का माहौल है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मुख्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति और जमीनी स्तर पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।